Hier gibt’s was zu lachen: Offizieller YouTube-Channel mit Clips von Robin Williams gelauncht

Es scheint, als könnte die Welt gerade etwas Comedy gebrauchen – zu Ehren von Robin Williams wurde vor Kurzem ein Comedy-Kanal auf YouTube gelauncht, auf dem man jede Woche ein neues Video mit legendären Performances des genialen Komikers sehen kann.

Premiere feierte der Kanal bereits Mitte März mit einem klamaukigen Trailer, in dem einige der besten Bühnen-Shows des 2014 verstorbenen Comedians und Schauspielers zu sehen sind. Dazu schreiben die Verantwortlichen:

Seit dem Upload des ersten Clips sind fünf weitere Videos hinzugekommen. Darunter befindet sich auch die berühmte „Spark of Madness“-Rede aus seinem ersten HBO-Special aus dem Jahr 1978.

You got to be crazy. It’s too late to be sane. You’ve got to go full-tilt bozo. Because you’re only given a little spark of madness, and if you lose that, you’re nothing. Don’t. From me to you, don’t ever lose that, because it keeps you alive.