Am 17. Juli 2024 geht es endlich los: Taylor Swift startet ihre Deutschland-Tournee, die sie für eine Reihe von Shows nach Gelsenkirchen, Hamburg und München führen wird. Dabei wird der US-amerikanische Superstar wenig überraschend standesgemäß nächtigen – wo sie in Hamburg schläft, ist bereits bekannt.

In der Hansestadt wird Swift laut Berichten der „Bild“-Zeitung im Hotel Vier Jahreszeiten wohnen. Dabei scheut sie keine Kosten: „Taytay“ mietet sich aus Gründen der Privatsphäre das halbe Hotel. 75 von 156 Zimmern sind angemietet.

Swift selbst wird sich nach ihrer Show in die Präsidentensuite legen – 350 Quadratmeter bieten durchaus Platz, den einen oder anderen Reisekoffer dort abzustellen. Swifts Tourmanager zur „Bunten“: „Taylor will sicherstellen, dass sie in ihrer Freizeit ungestört ist und sich auf ihre Auftritte konzentrieren kann.“ Insgesamt soll der Aufenthalt in Hamburg 250.000 Euro kosten, Swifts Suite alleine schon 12.000 Euro. Die Zimmer seien gleich nach ihren Gelsenkirchen-Shows bezugsfertig, wann Swift tatsächlich anreist, ist noch unklar. Wie die „Bild“ Stimmen aus Swift-nahen Kreisen zitiert, könnte sich die Musikerin noch etwas Freizeit im „Grandhotel Schloss Bensberg“ in Bergisch Gladbach gönnen.

Taylor Swift: Wo wohnt sie in Gelsenkirchen?

Soweit, so gut. Wo aber wird Swift in Gelsenkirchen nächtigen? Darüber macht sich die „Rheinische Post“ in einem Artikel Gedanken. Der Tenor: Wahrscheinlich nicht in Gelsenkirchen (alias Swiftkirchen, wie die Stadt offiziell heißen wird) selbst. Eine Möglichkeit, so die „RP“, sei der Breidenbacher Hof in Düsseldorf, in dem schon Paul McCartney, Bruce Springsteen und Harry Styles nächtigten. Eine weitere Möglichkeit sei das ehemalige Hotel Arosa, heute: Yggotel Solsort, wo einst die Rolling Stones ihre wohlverdiente Nachtruhe fanden.

Wo Taylor Swift also tatsächlich einchecken wird, bleibt einstweilen Spekulationssache.

Alle Deutschland-Termine im Überblick: