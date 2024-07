Die Vorfreude in Gelsenkirchen ist riesig, denn Taylor Swift macht im Rahmen ihrer „The Eras Tour“ Halt in der Stadt. Vom 17. bis 19. Juli 2024 verwandelt sich die Veltins-Arena am Rudi-Assauer-Platz in den Hotspot für Swifties. So groß ist die Begeisterung, dass einige Ortsschilder die Fans bereits mit „Swiftkirchen“ begrüßen. Die Arena, die normalerweise die Heimat des FC Schalke 04 ist, bietet Platz für etwa 62.000 Fans.

Tickets

Die Konzerte sind offiziell ausverkauft, aber es gibt noch Möglichkeiten, Tickets über die offizielle Wiederverkaufsplattform Eventim Fansale zu erwerben. Auf andere Plattformen abseits des offiziellen Ticketpartners Eventim sollte verzichtet werden, da es hier häufig zu Betrug kommt.

Anfahrt

Die Anreise zur Veltins-Arena ist bequem mit Bus und Bahn möglich, kann aber auch mit dem Auto bewältigt werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen, da Parkplätze auf den Arena-Parkplätzen begrenzt sind und teilweise mit langer Wartezeit bei Ein- und Ausfahrt verbunden sind.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ein Nahverkehrsticket kann im Voraus über die Webseiten des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gebucht werden. Vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen aus erreicht man die Arena mit der Stadtbahnlinie 302 in Richtung Gelsenkirchen-Buer Rathaus bis zur Haltestelle Veltnis-Arena. An den Konzerttagen werden zusätzliche Bahnen eingesetzt, es empfiehlt sich jedoch trotzdem früh genug loszufahren, da es hier zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Mit dem Auto

Bei Anreise mit dem Auto stehen die Parkplätze B bis E an der Adenauerallee und der Willy-Brandt-Allee zur Verfügung. VIP-Parkplätze, die nur im Voraus erhältlich sind, kosten 20 Euro, während die öffentlichen Stellplätze 10 Euro kosten. Die vorbestellten Parkplätze sind jedoch weites gehend ausverkauft. Ab und zu kommt es jedoch vor, dass bereits verkaufte Parktickets zurückgegeben werden. Wer also trotzdem sein Glück versuchen will, kann dies über die Webseite des Schalke-Ticketshops versuchen. Ansonsten muss ein öffentlicher Parkplatz verwendet werden. Bei der Veltins-Arena stehen 14.000 Parkplätze zur Verfügung, es lohnt sich aber auch hier genug Zeit für den Stau beim Parken einzuplanen.

Die kostengünstigste Parkmöglichkeit bietet die ZOOM Erlebniswelt. Hier befindet sich der P&R Parkplatz an der Grimbergstraße 14, wo kostenlos geparkt werden kann. Shuttlebusse sorgen für einen kostenfreien Transport zur Veltins-Arena und zurück. Die ersten Busse starten jeweils um 15 Uhr. Der Parkplatz an der ZOOM Erlebniswelt ist über die Autobahn A 42, Ausfahrten Gelsenkirchen-Bismarck und Gelsenkirchen-Schalke, sowie über die A 2, Ausfahrt Herten, sehr gut zu erreichen.

Für das Bringen und Abholen per Auto stehen sie speziell eingerichtete Parkplätze C1, C2 und P6 zur Verfügung.

Barrierefreier Zugang

Für mobilitätseingeschränkte Personen, die über den Nahverkehr anreisen steht die Haltestelle Willy-Brandt-Allee zur Verfügung. Die Arena bietet treppenfreien Zugang über die Charly-Neumann-Brücke und den Aufzug am Eingang West 2.

Zeitplan

Taylor Swift tritt an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der Veltins-Arena auf: Mittwoch, den. 17. Juli, Donnerstag, den 18. Juli und Freitag, den 19. Juli 2024. Die Shows beginnen jeweils um 18.15 Uhr.

Der Einlass beginnt um 16.30 Uhr für alle Ticketinhaber. Fans mit Early Entry Packages dürfen bereits ab 15.30 Uhr in die Arena. Taylor Swifts Auftritt beginnt um 18.15 Uhr. Das Konzert dauert durchschnittlich drei Stunden.

Die Alternative-Rockband Paramore wird Taylor Swift auf ihrer gesamten Europa-Tournee begleiten und auch in Gelsenkirchen als Vorband auftreten.

Sicherheits- und Einlasskontrollen

FKP Scorpio, der Veranstalter, weist darauf hin, dass alle Tickets vor der Anreise auf das Smartphone geladen werden sollen. Jeder Besucher sollte sein eigenes Ticket parat haben. Der Hauptkarteninhaber muss bei der Ticketkontrolle dabei sein und einen Lichtbildausweis mitbringen. Getrennt lässt sich das Stadion also nicht betreten.

Glas-, Metall- und Hartplastikbehälter, professionelle Aufnahmegeräte und größere Taschen sind nicht erlaubt. Aktuelle Bestimmungen und Hinweise veröffentlicht der Veranstalter auf der eigenen Webseite. Die hauseigenen Bestimmungen der Veltnis-Arena sind hinfällig, es ist verpflichtend sich an die Vorgaben des Veranstalters zu halten.

Merchandise

Auch in Gelsenkirchen wird es mehrere Stände mit Merchandise-Stände von Taylor Swift geben. An den Ständen sind unter anderem Kleidung und Poster erhältlich.

Verkaufstrucks sind an verschiedenen Orten in Gelsenkirchen aufgebaut:

An der Tausend-Freunde-Mauer

Fanshop-Container auf dem Arena-Ring an TH1, TH7, TH9/10

Fanshop-Stände auf dem Arena-Ring an TH3 und TH7

Im Innenraum in der Arena am Tunnel 1

Merch-Stände jeweils im Unter- und Oberrang auf den Promenaden

Besonders einige Stunden vor dem Konzert kann es voll an den Ständen werden. Sollte man schon ein paar Stunden vor Konzert in Gelsenkirchen sein, lohnt es sich schon vorab an den Ständen vorbei zuschauen. Merch lässt sich an der Tausend-Freunde-Mauer außerhalb der Arena auch ohne Ticket einkaufen. Die Swift-Fanartikel sind außerdem fast alle im Online-Shop erhältlich, durch Kauf vor Ort lassen sich jedoch höhere Liefergebühren sparen. Öffnungszeiten der Stände sind vom Veranstalter noch nicht veröffentlicht worden.

Setlist

Spotify hat bereits eine offizielle Playlist der Setlist des Konzerts erstellt. Neben den festen Songs gibt es jedoch innerhalb Swifts Akustik-Set immer wieder Überraschungssongs, die jedes Konzert einzigartig machen.

Neu in der Setlist für Europa sind die Lieder von Swifts neuem Album „The Tortured Poets Department“. Hier ein Überblick der 44 Songs, die teilweise in Kurzfassungen performt werden und die dazugehörigen Alben:

„Lover“

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

„Fearless“

Fearless

You Belong With Me

Love Story

„Red“

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

„Speak Now“

Enchanted

„Reputation“

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

„Folklore“

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

„Evermore“

marjorie

willow

„1989“

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

„The Tortured Poets Department“

But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart

Überraschungslieder

Akustisches Lied Gitarre

Akustisches Lied Klavier

„Midnights“

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Wetter

Gelsenkirchen präsentiert sich Mittwoch, Donnerstag und Freitag von seiner sonnigsten Seite und empfängt die Fans mit Temperaturen von 27 bis 31 Grad. Trotz strahlenden Sonnenscheins verkündete der Veranstalter, dass das Dach der Veltins-Arena für das Konzert geschlossen bleibe. Sehr zum Leid vieler Swifties, die auf ein Feuerwerk während des Konzertes gehofft haben, wie es Taylor Swift in vielen vorausgegangenen „Eras Tour“-Konzerten geboten hat, die Open-Air stattfanden.