Hier zeigt Lady Gaga, welche chronischen Schmerzen sie quälen

Ein neuer Trailer zu Lady-Gaga-Doku „Gaga: Five Foot Two“ zeigt, mit welchen Schmerzen die Sängerin zu kämpfen hat. Gaga wird nicht nur bei den Aufnahmen zu ihrem Album „Joanne“ gezeigt, sondern auch beim Gang zum Arzt. Anfang der Woche wurde bekannt, dass sie ihre „Joanne“-Europa-Tournee wegen der Schmerzen absagen muss.

Die Dokumentation von Chris Moukarbel („Banksy Does New York“) feierte seine Premiere beim diesjährigen Toronto Film Festival und läuft ab Freitag (22. September) auf Netflix.

„Paranoia, Pain“

Lady Gaga schildert die schlechten Seiten ihres Alltags so: „Paranoia, fear, body pain, anxiety.“ Schwer zu ertragen seien auch die Wechsel in ihrem Umfeld. „Tagsüber fassen die Leute mich die ganze Zeit an, reden mit mir . „Abends, wenn sie weg sind, bin ich alleine.“

In einem neuen Statement teilt Lady Gaga übrigens mit: „Ich muss jetzt beim Doktor sein – damit ich noch die nächsten 60 Jahre für euch da sein kann. “