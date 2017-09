Lady Gaga verschiebt Deutschland-Tournee – „starke körperliche Schmerzen“

Lady Gaga teilte bereits vor einigen Tagen auf Twitter mit, dass es ihr derzeit gesundheitlich alles andere als gut geht. Die Sängerin leidet nach eigenen Angaben an „starken körperlichen Schmerzen“. Die sind nun nach Angaben von Tour-Veranstalter Live Nation auch der Grund, warum die 18 in Europa geplanten Konzerte ihrer Welttournee nun verschoben werden müssen.

Die Verschiebung geschehe auf Anraten ihrer Ärzte. Die 31-Jährige wolle sich die kommenden Wochen ihrer Genesung widmen. Die Neuansetzung der Konzerte trifft auch drei Deutschland-Termine in den kommenden Wochen in Hamburg, Berlin und Köln sowie in der Schweiz den Gig in Zürich.

Lady Gaga muss Europa-Tour verschieben

24.09.2017 Zürich

29.09.2017 Hamburg

26.10.2017 Berlin

28.10-2017 Köln

Wie Live Nation mitteilte, bedauere Lady Gaga sehr, dass sie momentan nicht in der Lage ist zu performen. „Lady Gaga bedankt sich bei ihren europäischen Fans für ihre Unterstützung und ihr Verständnis.“

Die Konzerte sollen Anfang 2018 nachgeholt werden. Konkrete Termine gibt es allerdings noch nicht, sollen aber bald bekanntgegeben werden. Der zweite Teil der Nordamerika-Tour wird wie geplant über die Bühne gehen.