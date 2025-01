Iron Maiden: Adrian Smith verliert Haus in Los-Angeles-Bränden

Die Flächenbrände in Kalifornien halten an. Die Flammen haben nun auch das Haus von Iron-Maiden-Gitarrist Adrian Smith in Malibu erreicht.

Adrian Smiths Familie ist in Sicherheit

Nathalie Dufresne-Smith, mit der der Musiker seit 1988 verheiratet ist, teilte die Umstände am vergangenen Wochenende bei Instagram. Über Fotos eines Sonnenuntergangs – wohl des letzten, den die Familie zuhause beobachtet hat – schrieb sie schlicht: „Wir haben unser Haus verloren.“ Ferner bedankte sie sich für unterstützende Worte. In der Caption des Posts steht: „Wir sind sicher. Wir haben einander. Wir werden neu anfangen.“ Nur wenige Tage zuvor hatte sie Videos hochgeladen, auf dem Rauch zu sehen war. Dieses hatte sie ebenfalls mit „Wir sind sicher“ kommentiert – von ihrem und Adrian Smiths Haus war dabei keine Rede. Bereits da war sie sich sicher: „Es kommt sicher hier her.“

Ehefrau streamt Evakuierung

Ein alter Livestream zeigt die Familie außerdem dabei, wie sie ihre wichtigsten Habseligkeiten rettet. Nathalie Dufresne-Smith erzählt darin, wie sie den Pool für die Feuerwehr geöffnet haben, damit diese das Wasser zum Löschen nutzen kann. Ihren Ehemann Adrian Smith schickt sie im Video kurzerhand zum Haus einer älteren Nachbarin, die bis dahin eine Evakuierung verweigerte. Später soll jedoch auch sie ihr Zuhause verlassen haben. Fünf große Brände halten seit rund einer Woche die Region um Los Angeles in Atem. Das Feuer betrifft mehrere Wohngegenden; über 180.000 Menschen mussten evakuiert werden. Amerikanische Nachrichtenmedien meldeten außerdem 24 Tote und 16 Vermisste. Auch zahlreiche Prominente sind betroffen.

Schwere Zeit für Iron Maiden

Adrian Smith spielt mit kurzer Unterbrechung in den Neunzigerjahren seit 1980 bei Iron Maiden, ist auf zwölf Alben der britischen Szene-Ikonen zu hören. Neben der Gitarre ist er sowohl live als auch im Studio als Background-Sänger aktiv, außerdem schreibt er an den Songs mit. Bald erscheint außerdem das zweite Album seines Nebenprojekts Smith/Kotzen. Obwohl kaum vergleichbar, ist der Brand von Smiths Haus nicht der erste Schicksalsschlag, den Iron Maiden in letzter Zeit verkraften muss: Anfang Dezember verkündete Schlagzeuger Nicko McBrain nach über 40 Jahren in der Band seinen Rückzug vom Tourleben. Ab diesem Jahr muss die Gruppe also auf der Bühne ohne ihr langjähriges Mitglied auskommen. Außerdem verstarb im November 2024 der ursprüngliche Sänger Paul Di’Anno.