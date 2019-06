Universal über fatalen Studio-Brand: „Wir schulden den Künstlern Transparenz“

Bei dem Großbrand in Hollywood wurden 2008 unzählige Aufnahmen für immer vernichtet. Nun sprachen einige der betroffenen Bands erstmals über den dramatischen Vorfall.

In einem Bericht der „New York Times“ (11. Juni) wurde offengelegt, dass bei einem Großbrand in den Universal Studios in Hollywood im Jahr 2008 eine große Menge an Musikaufnahmen zerstört wurden. Darunter befanden sich ungehörte Studio-Sessions und Master-Tapes von Bands wie Nirvana, Nine Inch Nails und R.E.M. Auch wenn der dramatische Vorfall mittlerweile schon über 10 Jahre zurückliegt, blieb bisher unklar, ob in den Flammen neben Filmmaterial auch Musik vernichtet wurde. Doch nun steht fest: Massenweise Aufnahmen, unter anderem von Künstlern wie Ray Charles oder den Andrew Sisters, ging damals für immer verloren. Nun äußerten sich die ersten Bands zu…