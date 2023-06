Hollywood Vampires in Hamburg: Fotos, Videos, Setlist

Die Hollywood Vampires haben am Dienstag (27. Juni) ein Konzert im Hamburger Stadtpark gespielt. Die „teuerste Coverband der Welt“, die Alice Cooper, Joe Perry und Johnny Depp 2015 gründeten, kam zum ersten Mal seit drei Jahren für eine Show nach Deutschland. Am Mittwoch geht es in Berlin weiter, am Freitag in Mainz. In diesem Artikel präsentieren wir euch die Highlights des Gigs im Hamburger Stadtpark.

Fotos und Videos vom Hollywood-Vampires-Konzert in Hamburg

Eine Konzertbesucherin, die in der ersten Reihe stand, postete diese Fotos auf Twitter. „Es war so eine großartige Show!“, schrieb sie dazu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Johnny Depp zum Sechzigsten: ein kritischer Geburtstagsgruß

Auf diesem Video ist einerseits Johnny Depp zu sehen, der immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen hat, andererseits wurde Joe Perry gefilmt, der buchstäblich „On Fire“ war. Einer seiner Verstärker fing während des Konzerts Feuer.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Stadtpark war rappelvoll, wie in diesem Video zu sehen ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Vampires wurden am Dienstag ihrem Ruf als „teuerste Coverband der Welt“ gerecht. Unter anderem performten sie „People Who Died“, im Original von The Jim Carroll Band…

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

…und „Baba O‘ Riley“ von The Who.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist

I Want My Now Raise the Dead I’m Eighteen (Alice Cooper cover) Five to One / Break On Through (to the Other Side) (The Doors cover) The Boogieman Surprise My Dead Drunk Friends You Can’t Put Your Arms Round a Memory (Johnny Thunders cover) Baba O’Riley (The Who cover) Who’s Laughing Now People Who Died (The Jim Carroll Band cover) The Jack (AC/DC cover) As Bad as I Am „Heroes“ (David Bowie cover) Jeff Beck Tribute Bright Light Fright (Aerosmith cover) The Death and Resurrection Show (Killing Joke cover) Walk This Way (Aerosmith cover) The Train Kept A-Rollin‘ (Tiny Bradshaw cover) School’s Out Another Brick in the Wall