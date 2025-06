Kiss-Biopic: Das ist der offizielle neue Paul Stanley

Unerwartete Besetzung: Nick Jonas als Starchild

Nick Jonas wird in einem kommenden KISS-Biopic in die Rolle von Paul Stanley schlüpfen. Inklusive Starchild-Makeup und Gitarre. Wie „Deadline“ berichtet, wird Jonas in „Shout It Out Loud“, einem von McG inszenierten und autorisierten Biopic über die „Rock and Roll Hall of Fame“-Legenden, auch selbst die Gesangsparts von Stanley übernehmen. Der Film wird von Stanley und Gene Simmons mitproduziert.

Beteiligte Produktion und Entwicklungsstand

Die Rolle von Simmons ist derzeit noch unbesetzt. Das Drehbuch stammt von Darren Lemke und basiert auf einer Idee von Stanley, Simmons und ihrem Label Universal Music Group. Als Produktionsfirmen sind STX sowie die schwedische Firma Pophouse beteiligt, die die weltweiten Rechte an der KISS-Marke – einschließlich Namen und Bildrechten – erworben hat. Pophouse arbeitet auch an den geplanten KISS-Hologrammen.

Bereits 2023 erklärte KISS-Manager Doc McGhee: „Es ist ein Biopic über die ersten vier Jahre von KISS. Wir fangen gerade erst damit an. Es ist schon verkauft, wir haben einen Regisseur – McG. Das kommt 2024.“ Der Film wurde ursprünglich 2021 angekündigt und sollte 2024 auf Netflix erscheinen.

Nick Jonas – ungewöhnliche Wahl für Paul Stanley

Jonas ist eine eher unkonventionelle Wahl für die Rolle des Paul Stanley. Der saubere Pop-Rocker unterscheidet sich musikalisch stark vom Hardrock-Image und den exzessiven Hymnen von KISS. Dennoch bringt Jonas Bühnenerfahrung aus Disney-Produktionen und diversen Broadway-Stücken mit. Auch in Kinofilmen wie den „Jumanji“-Reboots, „Midway“, „Chaos Walking“ und „Love Again“ war er zu sehen. Demnächst ist er in der Rom-Com „You’re Cordially Invited“ an der Seite von Will Ferrell und Reese Witherspoon zu sehen. Weder Jonas noch Stanley haben sich bislang zur Besetzung geäußert.

Drehbeginn noch offen, Tourtermine stehen

Wann die Dreharbeiten zu „Shout It Out Loud“ beginnen, ist derzeit unklar. Fest steht allerdings, dass Jonas den Großteil des Sommers und Herbsts mit seinen Brüdern auf der „Living the Dream“-Tour zum 20-jährigen Jubiläum verbringen wird. Die Tour startet am 10. August in ihrer Heimat New Jersey.