Homophobie: „King of the Hill“-Star Jonathan Joss erschossen

Jonathan Joss, bekannt als die Stimme von John Redcorn aus „ King of the Hill “, ist laut Angaben der Polizei im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Schussverletzung gestorben.

Polizei bestätigt tödlichen Vorfall in San Antonio, Texas

Während einer Auseinandersetzung wurde Joss am Sonntagabend in San Antonio, Texas, von einem Nachbarn erschossen, teilten die Behörden mit. Laut The New York Times wurde der Nachbar von den Ermittlern als Sigfredo Ceja Alvarez identifiziert, der festgenommen und wegen Mordes angeklagt wurde.

Jonathan Joss rettete seinem Ehemann das Leben

Laut einer Erklärung, die Joss‘ Ehemann Tristan Kern de Gonzales auf dessen Facebook-Account veröffentlichte, war das Paar an den Ort ihres ehemaligen Wohnhauses zurückgekehrt, das durch einen Brand beschädigt worden war, um nach ihrer Post zu sehen. Dort seien sie von einem Mann angesprochen worden, der homophobe Beleidigungen gerufen und dann geschossen habe, so de Gonzales. „Jonathan und ich hatten keine Waffen. Wir haben niemanden bedroht“, sagte de Gonzales. „Wir standen nebeneinander. Als der Mann schoss, stieß Jonathan mich aus dem Weg. Er hat mir das Leben gerettet.“

Joss und de Gonzales hatten Anfang des Jahres am Valentinstag geheiratet. In einer SMS an The Associated Press schrieb de Gonzales: „Er wurde ermordet.“

Joss wurde von Polizisten in der Nähe der Straße gefunden. Und von Sanitätern für tot erklärt, als sie eintrafen.

Die Polizei von San Antonio reagierte nicht sofort auf die Bitte von ROLLING STONE um eine Stellungnahme.

Karriere und Vermächtnis von Jonathan Joss

Joss war vor allem für seine unverwechselbare Stimme als Redcorn bekannt. Eine Figur aus der Serie „King of the Hill“, die von 1997 bis 2008 in 13 Staffeln lief. Die Serie kehrt 15 Jahre nach ihrem Ende auf den Bildschirm zurück. Hulu wird im August die 14. Staffel von „King of the Hill“ veröffentlichen. Es ist unklar, ob Joss in der Neuauflage zu sehen sein wird. Ein Sprecher von Mike Judge reagierte nicht sofort auf die Anfrage von ROLLING STONE nach einer Stellungnahme.

Joss hatte auch eine wiederkehrende Rolle in der beliebten Fernsehserie „Parks and Recreation“ als Chief Ken Hotate. Außerdem war er in „Tulsa King“, „Ray Donovan“, „True Grit“ und „The Magnificent Seven“ zu sehen.

Vor seinem Tod veröffentlichte Joss ein Video auf Instagram, in dem er seine Begeisterung über die Rückkehr der beliebten Serie teilte. Er sagte, dass der „Neustart läuft“. Und lud die Fans ein, ihn in einem Comic-Laden in Austin, Texas, zu treffen und kostenlos Fotos zu machen. Während er durch den Laden schlenderte und über seine Rolle in der neuen Serie sprach (seine Rolle in der nächsten Staffel ist noch nicht bestätigt), sinnierte Joss über das Konzept des „Verfallsdatums“.

Philosophische Gedanken über Leben, Tod und „Verfallsdatum“

„Wir haben sie, Mann. Leben und Tod. Manchmal haben wir ein Talent. Einen Wunsch. Manchmal wird man auf ein Regal gestellt“, sagte er. „Wenn man in eine Dose gesteckt und ins Regal gestellt wird, ist das Verfallsdatum sozusagen unbegrenzt. Sei eine Dose voller Power, wenn du auf dieses Regal kommst. Denk daran, nach vorne zu schauen. Denk daran, eine Dose mit einem fantastischen Verfallsdatum zu sein. Selbst wenn sie dich ins Regal stellen, Mann. Wenn du aus dieser Dose kommst, bist du frisch.“