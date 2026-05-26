Hootie and the Blowfish feiern triumphales Comeback auf der AMA-Bühne

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Dreißig Jahre nachdem Hootie and the Blowfish bei den American Music Awards 1996 den Preis als Favorite Pop/Rock New Artist abgeräumt hatten, kehrte die Band am Montagabend auf die AMA-Bühne zurück und spielte ein Medley aus „Hold My Hand“ und „Only Wanna Be With You“. Auf der Bühne stand dieselbe Besetzung, die 1994 das Durchbruchsalbum „Cracked Rear View“ eingespielt hatte: Frontmann Darius Rucker, Gitarrist Mark Bryan, Bassist Dean Felber und Schlagzeuger Jim Sonefeld.

Mit „Hold My Hand“ als Opener brachte Rucker den Saal sofort auf die Beine – sein charakteristischer Bariton und die akustische Gitarre taten ihr Übriges. Nahtlos wechselte die Band zu „Only Wanna Be With You“, dessen janglige Gitarrenriffs und Tambourin das Publikum weiter in Fahrt hielten. John Legend und Chrissy Teigen strahlten um die Wette, ebenso die Girlgroup Katseye und Country-Sänger Riley Green.

Bei der heutigen Verleihung wird Rucker mit dem Veterans Voice Award ausgezeichnet, einer von USAA gesponserten Ehrung für Musiker, die sich für Veteranen und ihre Familien einsetzen. Zac Brown hatte denselben Preis im vergangenen Jahr erhalten.

Reunion nach langer Pause

Nach Jahren der Auszeit – in denen Rucker als Country-Solokünstler reüssierte – hatte die Band 2019 für eine Tour und ein Album wieder zusammengefunden und war 2024 erneut auf Tour gegangen. Außerdem traten sie beim diesjährigen Stagecoach-Festival auf. Rucker, der vergangenes Jahr mit seiner Supergroup Howl Owl Howl (gemeinsam mit R.E.M.s Mike Mills und dem ehemaligen Black-Crowes-Schlagzeuger Steve Gorman) eine Single veröffentlichte, hatte im Podcast „Rolling Stone Music Now“ erklärt, die Band stehe für ihn gerade nicht im Vordergrund.

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„Jedes Mal, wenn ich mit Hootie gespielt habe, in ’19 und vor zwei Jahren, war es, weil ich dachte, die Fans wollen es“, sagte Rucker. „Nicht weil ich es wollte. Ich war nicht wild darauf, mit den Blowfish zu spielen. Ich war nicht wild darauf, einen riesigen Gehaltsschnitt hinzunehmen – aber die Fans wollten es eben.“ Rucker hatte zudem erklärt, der Stagecoach-Auftritt werde für längere Zeit die letzte Show der Band sein – relativierte das jedoch wieder, als der AMA-Abend und weitere Festivaltermine hinzukamen.

Bei den AMAs 1996 setzten sich Hootie gegen Alanis Morissette und Blues Traveler durch – und holten in jenem Jahr auch noch den Grammy als Best New Artist.