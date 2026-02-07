Jack White nach Trumps rassistischen Post über die Obamas: „Verhaftet diesen Mann“

Jack White greift Donald Trump nach dem rassistischen Social-Media-Post des Präsidenten über die Obamas scharf an. Am frühen Morgen teilte der Präsident auf Truth Social ein Video, das Barack und Michelle Obama als Affen darstellte. Der Beitrag wurde kurz darauf gelöscht.

White, wie viele andere, die den Clip vor der Löschung gesehen hatten, konnte kaum fassen, dass er überhaupt veröffentlicht wurde. „Dieser Post würde im Grunde jeden, in jedem Job, sofort feuern … außer vielleicht im wichtigsten Amt der Welt“, schrieb er in einem Instagram-Post.

Der Musiker nutzte die Gelegenheit, um Trump und dessen aggressive Politik weiter anzugreifen.

Scharfe Worte gegen Trump

„Trump ist ein Rassist, ein Vergewaltiger, ein Verbrecher, ein Betrüger (der aktuell die US-Regierung anweist, ihm zehn Milliarden Dollar zu zahlen, nur weil ihn niemand stoppt) und leidet an ausgewachsener Demenz. Und dennoch hat er die Macht, Gestapo-ICE-Soldaten zu schicken, um unsere Bürger zu töten, und noch viel gefährlicher: Er hat die Atomcodes und die Fähigkeit, die Menschheit jederzeit aufgrund einer egoistischen Laune auszulöschen“, fuhr der Künstler fort. An einer Stelle stellte White eine zentrale rhetorische Frage: „Wie ist es möglich, dass wir diesem bösen Mann so viel Macht gegeben haben?“

White beendete seine jüngste Abrechnung mit Trump mit einem klaren Aufruf zum Handeln. „Verhaftet diesen Mann. Setzt diesen Mann ab. Wendet den 25. Zusatzartikel auf diesen Mann an. Klagt diesen Mann an. Sperrt diesen Mann ein“, schrieb er mit Blick auf eine Zeit nach Trump. „Und wenn er endlich weg ist? Dann müssen wir dringend neue Gesetze und Regelungen einführen, die es niemandem erlauben, gefährliche Schlupflöcher zu nutzen … Schafft diese Schlupflöcher ab, schafft das Wahlmännerkollegium ab, und wenn wir bei Verstand wären, würden wir das Zwei-Parteien-System abschaffen“, schrieb White.

Breite politische Reaktionen

White war nicht der Einzige, der Trump für das Teilen des Videos kritisierte. Im Laufe des Tages gab es parteiübergreifend Reaktionen auf den rassistischen Clip. Demokraten wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom und der Abgeordnete Herb Conaway (D–New Jersey) äußerten sich ebenso kritisch wie mehrere republikanische Politiker, darunter Senator Tim Scott (R–South Carolina) und der Abgeordnete Mike Lawler (R–New York).

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass White Trump öffentlich verurteilt. Im vergangenen Monat verspottete White den Präsidenten, nachdem dieser eine lange Pressekonferenz im Weißen Haus abgehalten hatte, in der er die angeblichen Erfolge seines ersten Amtsjahres lobte. Im Dezember attackierte der Musiker den Präsidenten wegen dessen unmenschlicher Reaktion auf den Tod von Rob Reiner.

Whites Kritik an Trump blieb dabei nicht einseitig. Im August, nachdem White Trumps protzigen Umbau des Oval Office als „widerlich“ bezeichnet hatte, reagierte das Weiße Haus. Kommunikationsdirektor Steven Cheung nannte den Musiker einen „abgehalfterten, irrelevanten Verlierer, der wirres Zeug in sozialen Medien postet“. Diese Worte führten jedoch nur dazu, dass White noch nachlegte. „Vom tatsächlichen Weißen Haus beleidigt zu werden, das dieser spezielle Hochstapler anführt, ist für mich ein Ehrenabzeichen, denn jeder, den Trump unterstützt und mag, ist ein Schurke, der seinen Mitmenschen nichts gibt“, antwortete White.