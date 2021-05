„Hope Street“: Campino kündigt Termine seiner Open-Air-Lesung an

Das Buch mit dem Titel „Billie Eilish by Billie Eilish“ wurde von der Sängerin selbst kuratiert und umfasst 336 Seiten, die mit intimen Fotos gefüllt sind.

Es ist irritierend, durch die Seiten zu blättern: Die Fotos von dem kleinen Mädchen, das ein Spielzeugmikrofon in der Hand hält oder auf dem Klo sitzt, erinnern optisch zwar deutlich an Billie Eilish – und doch wirken die Bilder so normal, als könnte man sie auch im eigenen Fotoalbum wiederfinden. Dass genau dies das Ziel der Buch-Veröffentlichung ist – die Inszenierung eines Popstars als Mensch „wie du und ich“ – mag stimmen. Und doch funktioniert es. Am Dienstag (11. Mai) hat Eilish ihr erstes Buch veröffentlicht, das den simplen Titel „Billie Eilish by Billie Eilish“ trägt. Es ist ein Fotobuch…