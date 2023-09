Rolling Stone Weekly: Das neue Slowdive-Album & Bob Dylan schreibt Song für Post Malone?

Wenige Bands werden so leidenschaftlich geliebt wie Slowdive. Nach sechs Jahren sind die Shoegaze-Legenden zurück: „Everything Is Alive“ heißt das neue Album – aber so richtig lebendig finden Jan und Maik es dann gar nicht. In der neuen Ausgabe Rolling Stone Weekly sprechen sie darüber, warum sie (im Gegensatz zu anderen Kritiker:innen) enttäuscht sind. Ebenfalls geht es um eine exklusive Meldung unserer US-Kollegen. Bob Dylan hat einen neuen Song für den Hip-Hop-Superstar Post Malone geschrieben. Oder nicht? Es ist alles ein wenig mysteriös. A propos mysteriös: Was hat es mit dieser riesigen Zunge auf sich, die gerade in den Großstädten der Welt aufgetaucht ist?