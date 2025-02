Lucy Dacus live in Deutschland 2025

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Lucy Dacus wurde 1995 in Richmond in US-Bundesstaat Virginia geboren und erlangte das erste Mal Aufmerksamkeit, als sie 2016 ihr Debütalbum „No Burden“ veröffentlichte. Die Platte stieß auf viel positive Kritik und ebnete ihren späteren Alben wie „Historian“ 2017 und „Home Video“ 2021 den Weg zum Erfolg.

Bekannt wurde die Südstatlerin durch ihre von Emotionen geprägten Musik, die sich zwischen den Genres des Indie-Rock, Folk und Alternative bewegt. Die Songs von Dacus zeichnen sich durch ihre markante, warme Stimme aus. Sie besingt in ihren Liedern oft tiefgründige und introspektive Texte. In ihrer Musik wendet Lucy Dacus oftmals ihre Gabe an, persönliche mit universellen Themen zu verbinden.

Am 28. März 2025 bringt die 29-Jährige nun ihre nächste Platte heraus. Diese trägt den Titel „Forever is a Feeling“. Inzwischen gibt es bereits drei Singles daraus zu hören: „Ankles“, „Limerence“ und „Best Guess“.

Mit ihrem kommenden Album wagt sich Lucy Dacus auf neues Terrain. Das Werk befasst sich mit den komplexen Gefühlen des Erwachsenseins, dem Spiel zwischen Nähe und Distanz sowie der Vergänglichkeit von Liebe. Nach ihrem gefeierten Auftritt in der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon startet Dacus im Februar eine Konzertreihe in New York. Im Anschluss an die eher intimeren Shows geht es ab April auf die große „Forever Is A Feeling“-Tour.

Exklusives Konzert: Lucy Dacus live in Berlin

Im Zuge ihrer großen Tour kommt Dacus auch nach Europa. Hier wird sie in einigen Städten, unter anderem Brüssel, Paris und Amsterdam, ihre neue Platte vorstellen.

Und auch deutsche Fans können sich freuen: Am 19. Juni wird die Sängerin im Astra Kulturhaus in Berlin spielen. Zum Vorverkauf der Tickets (38 Euro) geht es hier.