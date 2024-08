„Ich bin kein Imitator“: Steve Martin lehnt „SNL“-Rolle als Tim Walz ab

Die Hoffnung vieler Fans, Steve Martin könnte in der kommenden 50. Staffel von „Saturday Night Live“ („SNL“) den US-Vizekandidaten Tim Walz darstellen, hat sich zerschlagen. Der beliebte Schauspieler und Komiker hat das Angebot von „SNL“-Produzent Lorne Michaels abgelehnt.

Steve Martin: „Du brauchst jemanden, der den Kerl wirklich perfekt trifft“

Trotz seiner äußeren Ähnlichkeit mit Walz – weiße Haare und markante Brille – sieht sich Martin nicht als der richtige Mann für die Rolle. „Ich bin kein Imitator“, erklärte er gegenüber der „Los Angeles Times“. „Du brauchst jemanden, der den Kerl wirklich perfekt trifft.“

Lorne Michaels hatte Martin persönlich kontaktiert, um ihm die Rolle anzubieten, doch dieser entschied sich dagegen. Ein weiterer Grund für Martins Absage war die langfristige Verpflichtung, die mit der Rolle einhergegangen wäre. „Es ist nicht so, dass man das einmal macht und dann war es das. Auch deshalb brauchen sie einen echten Imitationskünstler“, sagte der Schauspieler weiter. Er vertraut darauf, dass die Show jemand anderen finden wird, der die Rolle mit der nötigen Präzision und Hingabe übernehmen kann.

Während Steve Martin absagte, bleibt Maya Rudolph weiterhin fest im „SNL“-Ensemble. Rudolph, die seit 2019 Kamala Harris in der Show verkörpert, wurde für ihre Darstellung bereits mit einem Emmy ausgezeichnet. Um ihre Rolle während des Wahlkampfes weiterhin auszufüllen, hat sie den Drehplan ihrer Serie „Loot“ verschoben. Für die kommende Staffel bleibt Rudolph also eine zentrale Figur in der Show.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit Martins Entscheidung, die Rolle von Tim Walz abzulehnen, bleibt die Frage offen, wer den eher unbekannten Gouverneur von Minnesota in der Show darstellen wird. Diese Besetzungslücke muss nun schnell gefüllt werden, während sich die Fans auf eine neue Staffel mit vertrauten Gesichtern freuen dürfen.

Steve Martin verspricht Starbesetzung für „Only Murders in the Building“

Während Steve Martin bei „SNL“ nicht in Erscheinung tritt, begeistert er die Fans weiterhin mit seiner Rolle in der Serie „Only Murders in the Building“. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel laufen bereits, und Martin äußerte sich optimistisch über die Qualität der neuen Folgen. „Es ist ein Staraufgebot“, erklärte er dem „People“-Magazin. Neben ihm selbst, Martin Short und Selena Gomez kehren auch Meryl Streep und Paul Rudd zurück, während neue Namen wie Eugene Levy, Eva Longoria und Zach Galifianakis den Cast ergänzen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Serie, die seit ihrer Premiere 2021 große Erfolge feiert, wird in der vierten Staffel voraussichtlich noch tiefere Geheimnisse und Konsequenzen behandeln. Die ersten drei Staffeln sind auf Disney+ verfügbar, während ein Veröffentlichungsdatum für die neuen Episoden noch aussteht.

„SNL“ und „Only Murders in the Building“ im Rennen für Emmys

Beide Shows, „SNL“ und „Only Murders in the Building“, sind in diesem Jahr für die Emmy Awards nominiert. „Saturday Night Live“ kann drei Preise gewinnen – darunter eine Nominierung für Bowen Yang als „Bester Nebendarsteller“. Zudem könnte Ryan Gosling als „Bester Gastschauspieler in einer Comedy-Serie“ für seine Performance bei „SNL“ ausgezeichnet werden. Auch Maya Rudolph steht erneut auf der Nominierungsliste und konkurriert mit Kristen Wiig um die Auszeichnung als „Beste Gastschauspielerin“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Only Murders in the Building“ erhielt insgesamt 21 Nominierungen, was die Serie zu einer der meistnominierten des Jahres macht.