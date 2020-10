TV-Auftritt: Jack White performt bei „Saturday Night Live“ mit Eddie Van Halens Gitarre

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf Musikexpress.de +++

Jack White zollt dem verstorbenen Eddie Van Halen Tribut. In der aktuellen Episode von „Saturday Night Live“ performte er mit Band die Songs „Lazaretto“, „Ball and Biscuit“, „Don’t Hurt Yourself“ sowie „Jesus Is Coming Soon“ und spielte für Ersteren ein von Van Halen entworfenes Modell. Eddie Van Halen erlag am 6. Oktober 2020 den Folgen einer Krebserkrankung.

Seht Euch hier die Clips an:

Jack White: Ball and Biscuit/Don’t Hurt Yourself/Jesus Is Coming Soon (Live) – SNL auf YouTube ansehen

Jack White: Lazaretto (Live) – SNL auf YouTube ansehen

In einem Instagram-Post erinnert sich White an den legendären Rockstar:

„Ich dachte es wäre eine nette Geste diese blaue Eddie-Van-Halen-Gitarre für einen der Songs bei SNL zu verwenden. Die Gitarre wurde von Eddie entworfen (mit ein paar Anpassungen, die ich hinzugefügt habe).“ „Ich werde das Talent dieses Mannes gar nicht erst beleidigen, indem ich heute Nacht einen seiner Songs spiele. Danke nochmal an Eddie für diese Gitarre und Ruhe in Frieden, Sir.“

Zuletzt kündigten die White Stripes ihr erstes „Greatest Hits“-Album THE WHITE STRIPES GREATEST HITS an, das am 4. Dezember via Third Man Records erscheinen soll. Die genaue Tracklist ist bislang noch nicht bekannt.

Jack Whites jüngstes Album BOARDING HOUSE REACH erschien 2018 und wurde vom Rolling Stone mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. RS-Chefredakteur Sebastian Zabel schrieb passend dazu: „Soundschnipsel-Wahnsinn, rostige Raps, heavy Funk, und alles schwingt groovy – Jack White ist der Beck des Bluesrock“.

Hört BOARDING HOUSE REACH hier im Stream: