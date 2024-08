Tim Walz eröffnete Prince-Autobahn und unterschrieb mit lila Tinte

Seit gut einer Woche ist Tim Walz nun der Kandidat der Demokratischen Partei für das Amt des neuen Vizepräsidenten in den USA. Kamala Harris hatte den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota am 6. August zu ihrem „Running Mate“ für den laufenden Wahlkampf gekürt.

In Windeseile hat das Internet nun allerlei Eckpunkte und Nebensächlichkeiten über den ehemaligen High-School-Lehrer und dekorierten Militär-Veteran zu Tage gefördert. Ebenso schnell wurde die Social-Media-Historie des 60-Jährigen durchforstet, um sein Verhältnis zu Pop und Musik aufzuspüren.

Einer der bemerkenswertesten und lustigsten Aktionen war eine Gedenkaktion für Prince, der seine Wurzeln bekanntlich in Minneapolis hat. Auch dessen berühmtes Paisley Park Studio ist hier (mittlerweile als Museum) angesiedelt.

Tim Walz und der „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“

Im Mai 2023 widmet Walz einen zentralen Highway in der Region um, um das Vermächtnis von Prince zu ehren. „Heute habe ich ein Gesetz unterzeichnet, mit dem eine Bundesstraße zu Ehren von Prince umbenannt wird. Einem Künstler, der die Musikszene in Minnesota und auf der ganzen Welt verändert hat“, schrieb Walz auf seinen Social-Accounts. „Prince war ein stolzer Bürger von Minnesota, und es ist nur angemessen, dass wir diese Ikone in der Stadt ehren, die er sein Zuhause nannte.“

Als besonderen Bonmot für diesen Verwaltungsakt nutzte ein Füller mit lila Tinte um das entsprechende Dokument zu unterzeichnen. Wer seine Suchmaschine nun mit „Prince Highway“ füttert, stößt auf Schilder in dezentem Lila-Farbton mit der offiziellen Bezeichnung „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“.

Walz‘ musikalischer Horizont erstreckt sich über Jahrzehnte, wie er selbst zugibt. Als Vinyl-Fan schätzt er Classic Rock, nennt explizit Warren Zevon und Bruce Springsteen. Er postete ein Foto von Platten, die er beim lokalen Indie-Dealer Electric Fetus erworben hatte, darunter „Long Distance Voyager“ von Moody Blues oder „Duke“ von Genesis. Seiner Tochter installierte er eine klassische HiFi-Anlage und gab ihr und der Menschheit auf den Weg: „Hochwertige Lautsprecherkabel sind wichtig, Leute!!!“

Es gibt auch Flirts mit Taylor Swift ebenso wie mit dem Beyonce-Fan-Lager Beyhive. Als Lokalpatriot hat Walz mehrfach die Replacements (wie Hüsker Dü aus Minnesota) und Lizzo (die seit 2011 dort lebt) bei offiziellen Anlässen genannt.

Verneigung vor Taylor Swift

Nicht ganz ernst gemeint scheint die Kurzmeldung aus dem Jahr 2022, dass seine Katze Afton sehr unglücklich darüber war, kein Ticket für die Show für Taylor Swift bekommen zu haben. „Afton war den ganzen Tag online und hat keine Karten bekommen“, schrieb Walz zusammen mit einem Foto einer unglücklich aussehenden Katze. Im Juni 2023 tauchte die Mieze wieder auf. „Nach etwas Überzeugungsarbeit ist Afton zu sich gekommen und stolz darauf, den Taylor Swift Day in Minnesota zu feiern“, schrieb er und rief für die nächsten Tage die „Taylor Swift Days“ in Minnesota aus, im Zuge ihrer Konzerte im örtlichen Stadion. „Taylor Swift hat die Menschen in Minnesota und auf der ganzen Welt verzaubert und inspiriert“, hieß es salbungsvoll. Swift werde für immer ein positiver Einfluss in puncto Wahrhaftigkeit und Kreativität sein.

Auch Beyonce bekam ihr Social-Media-Loblied von Walz: Den 20. Juli 2023 erklärte er zum Beyoncé-Tag in Minnesota, als sie im Huntington Bank Stadium auftrat. „Ich bin zwar Gouverneur von Minnesota, aber wir alle wissen, wer die Welt regiert“, so seine Kurznachricht auf X. „Willkommen in Minnesota, Beyoncé!“ Die Proklamation lobte die „außergewöhnliche Kunstfertigkeit, die ermutigenden Botschaften und die fesselnden Auftritte der Sängerin, die Millionen inspiriert haben.“