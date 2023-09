Ida Mae im Porträt – jetzt Tickets für den ROLLING STONE Beach 2023 sichern

Das Ehepaar Stephanie Jean und Chris Turpin hat seine Vorbilder gründlich studiert und sich ziemlich schlau nach einem Stück des US-amerikanischen Blues-Musikers Sonny Terry benannt. Ida Mae stehen jedoch ebenso in der Tradition britischer Provenienz. Hervorgegangen aus der englischen Garage-Rockband Kill It Kid, bewegen sich die Songs des Duos irgendwo zwischen White Stripes und Eric Clapton, circa John Mayall & The Bluesbreakers. Chris Turpin (Gesang, Gitarre) weckt den alten Komapatienten namens Blues-Rock mit gezielten Stromschlägen wieder auf, Stephanie Jean (Gesang, Klavier) flößt ihm neues Selbstvertrauen ein.

Alle bestätigten Bands im Überblick:

DINOSAUR JR. | THE NOTWIST

LEE FIELDS | BOB MOULD | ANDY FRASCO AND THE U.N.

THE LATHUMS | FEHLFARBEN | CHARLOTTE BRANDI

GOOSE | DIE NERVEN | TRISTAN BRUSCH

SHRED KELLY | WILL BUTLER & SISTER SQUARES

PILLOW QUEENS | COACH PARTY | STEPH STRINGS

GIRL SCOUT | BEEN STELLAR | IDA MAE

MEDIUM BUILD | EWAN MAINWOOD

GIRL AND GIRL | EAGLE AND THE MEN