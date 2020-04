Iggy Pop kündigt „The Bowie Years“-Box-Set an

Kaum wurde der neue Bond-Song „No Time To Die“ veröffentlicht, meldet sich Iggy Pop mit seinem eigenen Bond-Lied zu Wort

„Zur angemessenen Zeit!“, schreibt Iggy Pop bzw. dessen Team auf seiner Facebook-Seite und postete ein Video – zum Song „James Bond“: https://www.facebook.com/iggypop/posts/2763858213690644?__xts__[0]=68.ARAR2sE5dGxKxgIFLpyoK9uziQuWbA_j-ABCnf10QHL7MIXOt5H_kIwjDVSphQk_Ss58qAxfscjZefiO7vmKS6jnM6_OQHdg-1ztQjbkojX6VzHy_Cx56AwEKZgi1GLCJ_VPW6afuUpzrldzigQQ9VBLGNHAxymoHeo43b9j-mjop9IXODEx8BLk9z3ft-O5UPYTpSnnCL49PLwI2gRO9yokihneTUUd3rSYxdz4nN_G88NxS1NbthiOMpm5JwmJXFHILHTeDq3K3JNIMcF27qVSWF5ZLZBtz48beaQyNhXaMQqjd_Lz8qo1TEfgv2SYgGu-1uWWkuhB86oSc6RcEyA_tA&__tn__=-R Das Lied wurde 2019 auf Pops Album „Free“ veröffentlicht – dass es nun erneut gebracht wurde, kann nur ein ironischer Verweis auf den Buzz sein, den Billie Eilish gerade losgetreten hat. Denn die hat den offiziellen James-Bond-Song jüngst herausgebracht: „No Time To Die“. Und der begeistert Rezensenten wie Fans. Nicht, dass Veteran Iggy wirklich ins Rennen um die Bond-Song-Bewerbung eintreten wollte. In seinem Lied aus dem August vergangenen Jahres geht es um eine Frau, die für ihren Partner…