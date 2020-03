10 Fakten über David Bowie, die Fans kennen sollten

Das wird Sie auch interessieren





Sie glauben, dass Sie bereits alles über David Bowie wissen? Sicher sind hier noch einige Fakten dabei, die Ihnen bisher entgangen sind.

1. Er war Gründer einer Gesellschaft für Langhaarige

Im Alter von 17 Jahren erschien Bowie unter seinem gebürtigen Namen David Jones in einem Programm der BBC, um die „Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men“ (zu Deutsch: Gesellschaft gegen Grausamkeiten gegenüber langhaarigen Männern) vorzustellen. Er plädierte dort als Gründer mit anderen langhaarigen Männern dafür, dass man ihn und andere nicht wegen eines Haarschnitts auslachen sollte. „Es ist nicht nett, wenn man Darling genannt und gefragt wird, ob man uns die Handtasche tragen soll.“ Das Ganze war ein cleverer PR-Trick, um den Manish Boys zu Popularität zu verhelfen und zugleich half die Aktion dabei, längere Haare in der Popmusik etwas salonfähiger zu machen. Das Interview ist hier zu sehen:

2. Der schlechteste Bowie-Song war zugleich der meistgefragte

1967 wurde die Single „The Laughing Gnome“ veröffentlicht – bis heute behaupten viele, es handele sich dabei um den schlechtesten Bowie-Song aller Zeiten. Seine Fans nehmen die Sache mit Humor: Als Bowie 1990 dazu aufrief, per Telefon abzustimmen, welche Lieder auf der Welttournee gespielt werden sollen, wählten die meisten eben jenen Song. Allerdings wurden sie enttäuscht: David Bowie spielte den albernen Track trotz der großen Nachfrage nicht.