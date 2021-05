Im Porträt: Cage, die Sängerin mit einer Stimme wie Beyoncé

Ein einstelliger Millionenbetrag und über 1.000 Werbeplätze sollen auf allen möglichen Kanälen und Flächen zur Verfügung gestellt werden.

„Unser Platz für Eure Hilfe“ nennt sich eine neue Hilfsinitiative, die gemeinnützige Organisationen unterstützen soll. Am 29. April 2021 startet das Programm. Eine Woche lang stellt die Telekom 1.000 Werbeplätze in TV, Radio und Zeitungen sowie in Online-Medien und auf Außenflächen zur Verfügung. Die zu erwartende Gesamtreichweite belaufe sich auf über 200 Millionen Kontakte. Dafür stelle die Telekom einen einstelligen Millionenbetrag für fünf gemeinnützige Organisationen zur Verfügung. Hilfsorganisationen in Krisenzeiten Gemeinnützige Organisationen verzeichnen in der Pandemie einen deutlich steigenden Beratungsbedarf. „Wir nutzen unsere Möglichkeiten, die sichtbar zu machen, die für andere da sind. Schnell, unkompliziert und hoffentlich wirkungsvoll. Diese Organisationen…