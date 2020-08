Beggars Group: Label-Chef Paul Redding schwimmt durch Ärmelkanal für den guten Zweck

Metallica haben zuletzt 350.000 US-Dollar (323.000 Euro) an Covid-19-Hilfsorganisationen gespendet,

Lars Ulrich, Schlagzeuger von Metallica, hat in der US-amerikanischen Late-Night-Show „Full Frontal“ über die Wohltätigkeitsarbeit der Band gesprochen. Seit etwa vier Jahren unterstützen Metallica während ihrer Shows die lokalen Tafeln in den USA. Oft veranstaltet die Band auch im Anschluss an ihre Konzerte Charity-Aktionen, um zusätzlich ihre Fans für den guten Zweck zu gewinnen. Dazu sagte Ulrich: „Es wärmt mein dänisches Hardrock-Herz, zu sehen, wie viele unserer Fans in ganz Amerika mitmachen.“ In der Vergangenheit haben Metallica dabei häufig mit der Wohltätigkeitsorganisation „Feeding America“ zusammengearbeitet. Da sich durch die Corona-Pandemie die Situation für viele Menschen in den USA aber weiter…