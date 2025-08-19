Im Reunion-Interview spricht Noel Gallagher Klartext über Liam

Noel Gallagher war als Livegast in der Fußballsendung „talkSPORT“ zugeschaltet. Dabei sprach er nicht nur über Fußball, sondern vor allem über die laufende Oasis-Reuniontour. Die Moderatoren entlockten dem Musiker sogar ein wenig Klartext über Liam.

Gerade erst sind Oasis von den umjubelten Dublin-Konzerten zurückgekehrt – und, wie Noel erzählt, feierte er bis in die frühen Morgenstunden. „Es ging eine ganze Weile. Es wurde viel gesungen, viel getrunken und viel Unsinn geredet“, erzählte er über den Abend im legendären Pub O’Donoghue’s.

Noel Gallagher über Reunion-Konzerte: „Es ist schwer, das in Worte zu fassen“

Die Frage, ob ihn die Stimmung auf den Oasis-Reunionkonzerten selbst überrasche, bejaht der sonst oft unbeindruckt wirkende Musiker: „Ja, das hat mich komplett umgehauen. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Jede Nacht ist für die Leute die erste Nacht, also hat jede Nacht dieselbe Energie. Es war wirklich unglaublich. Normalerweise fehlen mir nicht die Worte, aber ich kann das kaum artikulieren.“

Besonders lebhaft erinnerte er sich an den Moment vor dem ersten Auftritt der Reunion in Cardiff im vergangenen Monat. „Ich habe völlig unterschätzt, worauf ich mich da eingelassen habe. Nach etwa fünf Minuten dachte ich: Okay, kann ich einfach zurück in die Garderobe gehen und nochmal von vorn anfangen?“

Und auch während des Sets sei die Anspannung spürbar gewesen. „Ich habe schon Stadien gespielt und all das, aber ich sage ganz ehrlich: Nach ungefähr der Hälfte des zweiten Songs sind mir die Beine wie Pudding geworden. Es war eine unglaubliche Sache“.

Noel Gallagher spricht Klartext über Liam: „Ich hatte vergessen, wie lustig er ist“

Für Oasis-Fans waren natürlich besonders jene Bilder bewegend, in denen sich Noel und Liam auf der Bühne umarmten. Darauf angesprochen, ob das sehr emotional für ihn war, gibt sich Noel jedoch eher zurückhaltend: „Wir sind eigentlich nicht so die Typen dafür. Es ist großartig, wieder mit Bonehead und Liam zurück zu sein, einfach das wieder zu machen. Ich denke, wenn alles gesagt und getan ist, werden wir darauf zurückschauen.“

Gleichzeitig betonte er: „Aber es ist großartig, wieder in der Band mit Liam zu sein. Ich hatte vergessen, wie lustig er war.“

„Liam liefert total ab“

Auch zu Liams Gesang sagte Noel etwas. Auf die Bemerkung, Liams Stimme klinge fantastisch, witzelte er zunächst: „Es ist KI.“ Dann gab’s Lob für den Bruder: „Liam liefert total ab. Ich bin stolz auf ihn. Ich habe 16 Jahre lang eine Band angeführt und weiß, wie schwer das ist. Ich könnte dieses Stadion nicht machen, das liegt nicht in meinem Blut. Ich schaue ihn an und denke mir: Gut für dich. Es ist großartig.“