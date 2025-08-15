Oasis: Wie aus „Little By Little“ „Lidl By Lidl“ wurde

Die große Titelgeschichte zu Depeche Mode: 3 gegen Trump

Der Song „Little by Little“ ist fester Bestandteil der Oasis-Reunintour – und für viele Fans die perfekte Gelegenheit, sich an einem Running Gag zu erfreuen. Ein Gag, der einen international bekannten Discounter besonders freuen dürfte: Denn nicht nur, dass bei besagtem Song zahlreiche Fans Plastiktüten des Marktes in die Höhe recken – aus „Little by Little“ wird so kurzerhand scherzhaft „Lidl by Lidl“.

Bereits im Herbst 2024 gab es einen ersten, unfreiwilligen Konnex zwischen Liam Gallagher und dem Discounter: Damals zeigte sich der Sänger in einer £400 teuren Berghaus-Jacke in den Lidl-Farben – und handelte sich prompt Spott in den sozialen Netzwerken ein. Kommentare wie „Lidl wants their staff back“ machten schnell die Runde.

Lidl greift Joke auf

Eines kann man dem Discounter nicht vorwerfen: schlechte PR. Pünktlich zur Reunion griff Lidl den Running Gag auf – und brachte eine limitierte „Lidl by Lidl“-Jacke auf den Markt, ausgestattet mit Getränke-Kühlfächern, Flaschenöffner und sogar einem Tambourin. Präsentiert wurde das gute Stück stilecht vor einem 30 Meter hohen Wandbild nahe des Etihad Stadiums in Manchester.

Der Discounterriese melkt die Sache also ordentlich aus – und postete ein Livevideo des Songs, in dem im Publikum zahlreiche Plastiktüten zu sehen sind, mit den Worten: „This gives us everything we ever dreamed of.“

Und Oasis? Die dürften darüber zumindest nicht allzu wütend sein – schließlich waren die Fans mit den Plastiktüten sogar in Großaufnahme auf der riesigen LED-Leinwand über der Bühne zu sehen.

Oasis veröffentlichen Live-Version von „Little by Little“

Apropos „Little by Little“: Eben veröffentlichten Oasis eine Live-Version des Songs vom 2. August in London, bei dem auch Rolling Stone anwesend war. Unseren Erlebnisbericht könnt ihr hier lesen.