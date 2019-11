Im Stream: Paul McCartney veröffentlicht „Home Tonight“ und „In A Hurry“

Das wird Sie auch interessieren





Paul McCartney hat zwei brandneue Songs veröffentlicht, „Home Tonight“ und „In a Hurry“. Die beiden Tracks sind im Zuge der Studio-Sessions zum „Egypt Station“-Album aus dem letzten Jahr enstanden und wurden von Adele-Produzent Greg Kurstin betreut.

Paul McCartney – Home Tonight

Nach der heutigen digitalen Veröffentlichung kommen „Home Tonight“ und „In a Hurry“ am 29. November als exklusive 7inchs in die Regale und sind mit Kunstwerken verziert, die an das Gesellschaftsspiel „Exquisite Corps“ erinnern.

Paul McCartney – In A Hurry

Macca hatte sich kürzlich wieder mit Ringo Starr getroffen, um John Lennons „Grow Old with Me“ zu covern und wurde zu Beginn dieser Woche als Headliner beim Glastonbury 2020 angekündigt – McCartney ist nun der älteste Künstler, der in 50 Jahren Festivalgeschichte als Haupt-Act auftritt.