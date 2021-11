Imagine Dragons kündigen „Mercury World Tour 2022“ an

Imagine Dragons haben zur Feier ihres neusten Studioalbums MERCURY – ACT 1 ihre „Mercury World Tour 2022“ angekündigt. Der Europa-Teil der Tour startet am 30. Mai 2022 in Prag. Anschließend kommen die Musiker auch für drei Konzerte nach Deutschland. Tickets dafür sind ab dem 5. November 2021 im Vorverkauf erhältlich.

Neben zahlreichen Tournee-Konzerten werden die Imagine Dragons im Sommer 2022 außerdem bei einigen europäischen Festivals auftreten, darunter das I-Days in Mailand, das Rock Werchter in Belgien sowie das Pinkpop in den Niederlanden und das Lollapalooza in Paris.

GRAMMY für 2012er-Hit „Radioactive“

Zu den bekanntesten Hits der Imagine Dragons gehören unter anderem „Believer“ und „Thunder“ von ihrem 2017er Album EVOLVE sowie der Titel „Radioactive“, der 2012 auf ihrem Debütalbum NIGHT VISION erschien und der Band zum internationalen Durchbruch verhalf.

Deutschland-Termine der „Mercury World Tour 2022“:

14.06.2022 – Hannover, Expo Plaza

05.07.2022 – Berlin, Waldbühne

14.07.2022 – Mönchengladbach, SparkassenPark

