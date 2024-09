Imagine Dragons live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf

Imagine Dragons haben am Montag (09. September 2024) die Europa-Tourdaten ihrer „Loom World Tour“ bekannt gegeben. Zum ersten Mal wird die US-Band eine komplette Stadiontournee durch Europa absolvieren und dabei 16 Länder besuchen.

In Deutschland machen sie Station im Norden und in der Mitte. Am 16. Juli ist die Band aus Las Vegas im Hamburger Volksparkstadion und am 21. Juli im Deutsche Bank Park in Frankfurt zu Gast. Tickets für die Shows sind im Presale bereits ab Mittwoch, 11. September 2024 erhältlich. Der reguläre Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 13. September.

IMAGINE DRAGONS

LOOM WORLD TOUR

Mi. 16.07.2025 Hamburg Volksparkstadion

Mo. 21.07.2025 Frankfurt Deutsche Bank Park

Telekom Prio Tickets:

Mi., 11.09.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mi., 11.09.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 12.09.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 13.09.2024, 10:00 Uhr

„LOOM“, das sechste Studioalbum der Imagine Dragons und stellt nach Veranstalterauskunft „den Höhepunkt ihrer künstlerischen Selbstfindungsreise dar und ist wohl ihr bis dato bestes Album“. ROLLING STONE schrieb zur Platte: „Trotz ihres Erfolgs haben Imagine Dra­gons den Ruf, die schlechteste Band der Welt zu sein. Neid? Möglich wär’s, denn ihre Lieder erreichen auf Spotify und Co. Aufrufe in Milliardenhöhe. Eine Musik des kleinsten gemeinsamen Nenners. Und Kritiker werden mit „Loom“ wieder nicht bekehrt. Trottelig-aggressiv bellt Dan Rey­nolds in „Wake Up“ flachste Parolen, der Song hat aber nichts zu bieten, was ein Aufwachen rechtfertigen würde – eine breitbeinige Electro­pop-­Produktion mit winzigsten Melodiefragmenten und artifiziellen Sounds. Anderes hat Kinderliedniveau, „Take Me To The Beach“ etwa, als sänge die Sesamstraße einen sommerlichen Schlager, an Simplizität kaum zu unterbieten. Den Main­stream wird es erreichen, und die Fans werden es feiern.“

Letztes Jahr gönnten sich die Mitglieder von Imagine Dragons noch eine seltene Pause vom Touren. Vielleicht ihre längste seit vielen Jahren. „Sie machten das Beste daraus und widmeten diese Zeit der Familie und Freunden.“

GRAMMY für 2012er-Hit „Radioactive“

Zu den bekanntesten Hits der Imagine Dragons gehören unter anderem „Believer“ und „Thunder“ von ihrem 2017er Album EVOLVE sowie der Titel „Radioactive“, der 2012 auf ihrem Debütalbum NIGHT VISION erschien und der Band zum internationalen Durchbruch verhalf.