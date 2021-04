In einem Video von 2014 erklärte Leonard Nimoy, dass der berühmte Vulkanier-Gruß einen jüdischen Ursprung hat.

„Live Long And Prosper“ – so begrüßen und verabschieden sich Vulkanier in "Raumschiff Enterprise". In einem Video erklärte der Schauspieler, der 2015 an den Folgen einer Lungenkrankheit verstarb, wie die Vierfinger-Geste entstanden war. Dem "Yiddish Book Center" sagte Nimoy, dass der Gruß auf eine Beobachtung zurückzuführen sei, die er als Kind gemacht hatte. Er habe als Kind seinen Großvater in eine Synagoge begleitet – und dort gesehen, wie jemand mit dieser Geste gesegnet wurde. Vulkanier-Gruß erstmals in Folge „Amok Time“ Im Video erzählte Nimoy, wie er den Vulkanier-Gruß erstmals in der Serie vorgestellt hatte, in der Episode "Amok Time". Damals…