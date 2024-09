Inside: So sieht Stefan Raabs neues Studio aus

Nach seinem Boxkampf und dem Show-Comeback auf RTL werden langsam die Pläne Stefan Raabs für seine Zukunft als Moderator öffentlich.

Die Zuschauer nahm er bereits zum virtuellen Studio-Besuch mit. In einem Clip zeigt der 57-Jährige, was den Zuschauer in der Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, jede Woche um 20.10 Uhr auf RTL+, erwartet. Die Show soll eine Mischung aus Entertainment, Quiz-Fragen und verschiedenen Spielen sein.

In dem Kurz-Video ist zu sehen, wie Stefan Raab hinter einem Vorhang hervorspringt und durch sein neues TV-Zuhause führt. Es sieht noch ein wenig aus wie eine Baustelle. Kollegen arbeiten an Fassaden herum. Man sieht Haus-Attrappen, eine Straße, Wände, Fenster.

„Hier wird noch aufgebaut. Das ist hoffentlich am Mittwochabend alles fertig. Ich kann’s noch nicht sagen“. so Raab. Und weiter: „Da ist ein Laden“ – wie ein kleines Lebensmittelgeschäft.

„Hier vorne finden die Spiele statt“, sagt Raab – dort also der Battle mit dem Millionenkandidat.

Raab: Das ist seine neue Show

„Du gewinnst hier nicht die Million“ heißt Raabs neue Show, die am 18. September um 20:10 Uhr startet – und zwar nicht auf RTL, sondern ausschließlich online auf RTL+. „Irgendwann ist RTL zu mir gekommen und hat mir ein Angebot gemacht, das ich nicht ablehnen konnte. Hast du Bock, bei RTL die Nummer 2 nach dem Bachelor zu sein? Da habe ich nicht lange gezögert.“

Raab selbst nennt die neue Sendung die „erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybridshow der Welt“. „Da ist alles drin, was ich kann. Da ist Competition dabei, Quiz dabei, ich werde auch das Geschehen der Woche für Sie sezieren.“ Jede Woche können die Teilnehmer dabei eine Million Euro gewinnen. „Aber leider hat einer da was dagegen: ich. An mir müssen sie auch vorbei.“ Für Tickets kann man sich unter Raab-Tickets.de bewerben. „Jeder kann dabei sein. Sie brauchen kein Genie zu sein, aber: Sie müssen alles richtig machen“, verriet er anschließend.

Stefan Raab: Da kommt noch mehr!

Es wird aber auch noch weitere Formate geben, erklärte Raab. „Ich habe natürlich mehr vor für RTL. Wir werden weitere Events für Sie machen.“ Dann scherzte er: „Ich weiß nicht, ob sich RTL nochmal sowas leisten kann wie heute Abend, aber ich probier’s.“

Anschließend stellte sich Raab gut gelaunt den Fragen der anwesenden Journalisten und verriet das eine oder andere Geheimnis – etwa, dass die Buchstaben „NWSDWH“, die auf seiner Baseballcap prangten, keine wirkliche Bedeutung haben.

Raab: Vertrag mit RTL auf fünf Jahre

Wie Raab am Ende der Pressekonferenz verriet, läuft sein Vertrag mit RTL auf fünf Jahre. Es ist also einiges aus dem Hause Raab zu erwarten.