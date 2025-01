Miley Cyrus‘ „Herz schmerzt“ für die Betroffenen der Waldbrände in Los Angeles

Miley Cyrus , deren Haus in Malibu 2018 bei einem Flächenbrand niederbrannte, schrieb, dass ihr „die Seele wehtut“ für diejenigen, die von den Waldbränden betroffen sind, die derzeit im Großraum Los Angeles wüten.

Auf Instagram veröffentlichte Miley Cyrus erneut ein Bild der verkohlten Überreste ihres Hauses in Malibu, das beim Woolsey-Feuer niederbrannte. Und bei dem auch die Häuser von Neil Young, Robin Thicke und Gerard Butler zerstört wurden.

Miley Cyrus auf Instagram zu den Waldbränden:

„Dieses Bild trifft mich heute sehr“, schrieb sie auf dem Instagram-Account ihrer Miley Cyrus Foundation. „Dieses Foto wurde 2018 von meiner Veranda gemacht, nachdem wir unser Haus bei den Woolsey-Waldbränden verloren hatten. Dieses Gefühl vergisst man nie. Man geht zur Tür, durch die man täglich hindurchgegangen ist. Und freut sich darauf, von den Menschen, die man liebt, begrüßt zu werden. Wie man es immer tut. Aber stattdessen wird man von einem Haufen Asche und Schutt empfangen.“

Die Sängerin fuhr fort: „Meine Seele schmerzt für diejenigen, die diese Verwüstung am eigenen Leib erfahren. Und ich weine um meine Stadt. Es ist mehr als herzzerreißend. Los Angeles steht für ‚den Traum leben‘. Aber die Realität heute ist Trümmer und Zerstörung.“

„Zeit, Ressourcen und Engagement von innerhalb und außerhalb unserer Gemeinschaft werden uns heilen“

Nach dem Woolsey-Feuer im Jahr 2018 spendete Cyrus 500.000 US-Dollar an die damals neu gegründete Malibu Foundation, die damit Menschen in finanzieller Not unterstützte. Aber auch Nothilfe leistete und zu Wiederaufbaumaßnahmen, zur Verhütung von Waldbränden und zu Initiativen gegen den Klimawandel beitrug.

Angesichts der aktuellen Welle von Waldbränden sagte Cyrus, dass sie Organisationen (einschließlich der Malibu Foundation) „persönlich unterstützt“, die „bei der Brandbekämpfung helfen und Überlebende unterstützen“. „Zeit, Ressourcen und Engagement von innerhalb und außerhalb unserer Gemeinschaft werden uns heilen, aber im Moment schmerzt es sehr …“, schrieb sie.