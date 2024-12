Iron Maiden geben neuen Schlagzeuger bekannt

Iron Maiden haben einen neuen Schlagzeuger. Am 7. Dezember 2024 hatte der langjährige Drummer Nicko McBrain bekanntgegeben, sich vom Tourleben zurückzuziehen. Einen Tag später gibt die Band nun McBrains Ersatz bekannt.

Bei der kommenden „Run For Your Lives“-Tournee der Band, die am 27. Mai 2025 mit einer Show in Budapest eröffnet wird, sitzt Simon Dawson am Schlagzeug. Der neue Mann ist keineswegs ein Unbekannter: Dawson arbeitete bereits mit Iron-Maiden-Mastermind Steve Harris bei dessen Nebenprojekt British Lion.

Das Statement von Iron Maiden

„Nach 81 Shows vor über 1,4 Millionen Fans, von Ljubljana bis zum Coachella Valley und von Westaustralien bis São Paulo, endet die Future Past Tour. Iron Maiden freuen sich, bekannt geben zu können, dass für 2025 ein Name hinter dem Schlagzeug einspringt, der vielen Fans bekannt ist: Simon Dawson, ein ehemaliger Session-Drummer und Steves Partner in der Rhythmusgruppe der letzten 12 Jahre bei British Lion.

Der aus Suffolk, England, stammende Simon tat sich 2012 erstmals mit Steve Harris zusammen. Er wirkte bei drei Titeln des ersten British Lion-Albums und bei allen Titeln des zweiten, von der Kritik hochgelobten Albums „The Burning“ mit sowie bei den vielen darauffolgenden Tourneen in den USA, Großbritannien, Europa, Australien, Japan, Neuseeland und zuletzt in Mexiko und Südamerika. Nächstes Jahr feiern Iron Maiden ihr 50-jähriges Bestehen mit der „Run For Your Lives Tour“, die am 27. Mai in Budapest beginnt.“

Nicko McBrain gibt Ausstieg bekannt

McBrain hatte bekanntgegeben, ab sofort einen Schritt vom anstrengenden Tourleben zurücktreten zu wollen. „Die letzten 42 Jahre mit Maiden auf Tour zu sein, waren eine unglaubliche Reise! An meine treue Fangemeinde: Ihr habt das alles möglich gemacht, und ich liebe euch! […] Und an meine Bandkollegen: Ihr habt einen Traum wahr werden lassen, und ich liebe euch“, schrieb er in einem Statement.

Iron Maiden bedankten sich in einem Statement bei ihrem langjährigen Bandmitglied. „Nicko, wir alle lieben dich auch!! Danke, dass du 42 Jahre lang eine unbändige Kraft hinter dem Schlagzeug für Maiden warst und noch länger mein Freund. Ich spreche im Namen der gesamten Band, wenn ich sage, dass wir dich unendlich vermissen werden!“, so Manager Ron Smallwood im Namen der Band.