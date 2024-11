Iron Maiden: Bruce Dickinson war nach Krebsdiagnose bereit, zu gehen

Iron-Maiden-Sänger Bruce Dickinson hat mitgeteilt, er hätte nach seiner Zungenkrebsdiagnose den Platz am Mikro beinahe freigemacht. „Ich war bereit, zu akzeptieren, dass ich vielleicht nicht mehr für Iron Maiden singen kann“, so der 66-Jährige.

Dickinson: „Werde ich jemals wieder singen können?“

Im Podcast „Rich Roll“ sprach der Frontmann über die Zeit seiner Krebsdiagnose vor zehn Jahren. Ende 2014 war die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden. Dickinson kämpfte dagegen – und gewann schließlich. Heute hat er sich vollständig erholt und singt sowohl wieder bei Iron Maiden als auch in seiner Solo-Band.

Vor zehn Jahren sei die Singerei allerdings erst einmal ganz in den Hintergrund gerückt, gab er nun bekannt. „Das Erste, woran ich dachte, war: ‚Werde ich das überstehen und am Leben bleiben?‘ Und zuletzt kam der Gedanke: ‚Werde ich jemals wieder singen können?‘“, so der Sänger. „Und ich dachte: An diesen Punkt werden wir noch kommen, wenn ich fertig bin — und ich wieder zu singen anfangen versuche“, sagte Dickinson.

Wissen, wann man aufhören muss

Krebs im Mund-Rachen-Bereich hätte eine Karriere als Sänger natürlich unmöglichen machen können. Das wusste auch Bruce Dickinson. „Ich hatte mich ziemlich darauf eingestellt zu akzeptieren, dass ich nicht wieder in der Lage sein könnte, für Iron Maiden zu singen“, sagte er. „Vielleicht werde ich singen können, vielleicht werde ich Töne rauskriegen, vielleicht werde ich anders klingen“, ließ er seine Gedanken Revue passieren. Unter Umständen hätte er aber das Handtuch werfen müssen. „Doch wenn ich nicht so hätte singen können, wie ich es bei Iron Maiden tue, hätte ich ihnen geholfen, einen tollen Ersatz zu finden. Denn die Musik ist unantastbar.“

So ein „toller Ersatz“ war Dickinson einst selbst. Er war nach dem Rauswurf des ersten Sängers Paul Di’Anno 1981 als Nachfolger bei Iron Maiden eingestiegen. Die Fans waren aufgrund der unterschiedlichen Stimmfarben der beiden Sänger zunächst skeptisch. Mit der ersten Vorab-Single „Run to the Hills“ sollte sich das ändern – Bruce Dickinson wurde als vollwertiges, neues Mitglied der Band akzeptiert und gefeiert. Als Sänger arbeitete er allerdings lange Zeit nicht in Vollzeit. In den frühen 1990ern machte Dickinson seinen Pilotenschein und flog für eine britische Charterfluglinie. Für Tourneen und Studioproduktionen nahm er sich Urlaub.