Iron Maiden: Manager wünscht egoistischen Fans schmerzenden Arm

Seit dem 27. Mai sind Iron Maiden wieder auf Tour und spielen vor allem ältere Hits. Laut eigenen Angaben ist es die spektakulärste Konzert-Reise ihrer Karriere.

Schon im Vorfeld wünschte sich ihr Manager Rod Smallwood, dass die Musik genossen wird wie zu der Zeit, als sie entstand – ohne Smartphones.

So schrieb der Iron-Maiden-Manager vor den ersten Gigs: „Wir möchten wirklich, dass die Fans die Konzerte hautnah genießen, anstatt sie nur auf ihren kleinen Bildschirmen zu sehen. Das Ausmaß der Handynutzung heutzutage mindert den Spaß, insbesondere für die Band, die von der Bühne aus auf Reihen voller Handys blickt, aber auch für andere Konzertbesucher.“

Iron Maiden und Budapest – das passt perfekt

Nach den ersten beiden Konzerten in Budapest (Ungarn) zog Smallwood gleich Bilanz. In einer Mitteilung auf der Website der Band schwärmte er von der guten Stimmung beim Auftakt der „Run For Your Lives 50th Anniversary Tour“.

„Was für ein Start für diese monumentale Tour mit zwei ausverkauften Konzerten in Budapest“, schrieb Smallwood. „Es war der perfekte Ort, um diese Tour zu beginnen – ein großartiger Veranstaltungsort, eine unglaubliche Stadt, tatsächlich eine meiner Lieblingsstädte, und ihr leidenschaftlichen ungarischen Fans.“

Man habe sich sehr über die Reaktionen und die Wertschätzung für die neue Produktion gefreut, ergänzte der Manager und kündigte an, in Zukunft noch davon zu sprechen, wie viele Schwierigkeiten es im Vorhinein gab. Einen Kommentar für die „wenigen Egoisten“, die ihr Smartphone einfach nicht in der Tasche lassen konnte, hatte der Manager indes auch parat: „Ich wünsche euch nicht weniger als einen schmerzenden Arm.“

Zur Feier des Bandjubiläums wird ein neuer Dokumentarfilm über Iron Maiden in die Kinos sowie ein Eyecatcher-Buch auf den Markt kommen. Im Juli sind die Musiker dann auch in Deutschland zu sehen.

Iron Maiden live 2025 – Deutschland-Termine

11. Juli – Veltins-Arena, Gelsenkirchen

15. Juli – Bürgerweide, Bremen

25. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt

26. Juli – Cannstatter Wasen, Stuttgart

29. Juli – Waldbühne, Berlin

30. Juli – Waldbühne, Berlin