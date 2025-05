Iron Maiden starten Tour: Setlist und Videos

Alice Cooper will Iron Maiden in die Hall of Fame loben

Im Sommer sind Iron Maiden endlich wieder in Deutschland unterwegs. Was Fans zu erwarten haben, ist jetzt bereits absehbar.

Setlist voller Raritäten

Die britischen Metal-Helden feierten gestern den Start ihrer „Run For Your Lives“-Tour im ungarischen Budapest. Wie versprochen liegt der Fokus der Tour auf Iron Maidens frühen Alben, den ersten neun Releases von „Iron Maiden“ (1980) bis „Fear Of The Dark“ (1992). Dabei spielte die Band einige Klassiker, die in den vergangenen Jahren nicht den Weg auf die Bühne geschafft hatten.

Direkt zu Beginn gaben Bruce Dickinson und Co. so gleich drei Songs von „Killers“ (1981) zum Besten, darunter den Titelsong, erstmals seit 1999. Ferner spielten Iron Maiden „Phantom Of The Opera“ und „Seventh Son Of A Seventh Son“ zum ersten Mal seit 2014 sowie „Clairvoyant“ das erste Mal seit 2013. Auch „Rime Of The Ancient Mariner“ hatten sie seit 2009 nicht mehr aufgeführt. Ebenso spielten sie natürlich gefeierte Dauerbrenner – die Zugabe bestand aus „Aces High“, „Fear Of The Dark“ und „Wasted Years“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier die gesamte Setlist:

1. Muders In The Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Killers

4. Phantom Of The Opera

5. The Number Of The Beast

6. The Clairvoyant

7. Powerslave

8. 2 Minutes To Midnight

9. Rime Of The Ancient Mariner

10. Run To The Hills

11. Seventh Son Of A Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden

15. Aces High

16. Fear Of The Dark

17. Wasted Years

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neue Ära mit Simon Dawson

Für Iron Maiden und ihre Fans war der Kickoff der Tour noch aus einem weiteren Grund neben der Diskografie-Huldigung ein besonderes Konzert. Es war die erste Show der Band mit dem neuen Schlagzeuger Simon Dawson, der Ende letzten Jahres Nicko McBrain ersetzte. Dieser hatte nach über 40 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Rückzug von der Bühne erklärt. McBrain erlitt 2023 einen Schlaganfall, von dem er sich noch nicht vollständig erholte. Er bleibt jedoch Teil der Band. Simon Dawson ist indes kein Unbekannter im Iron-Maiden-Kosmos: Vor seiner Rekrutierung bei der Heavy-Metal-Königklasse trommelte er für British Lion, das Nebenprojekt von Iron-Maiden-Bassist und -Gründer Steve Harris.

Iron Maiden kommen nach Deutschland

Im deutschsprachigen Raum können Fans die neue Tour ab Juli erleben. Los geht’s am 9. Juli in Zürich, danach folgen Gelsenkirchen, Bremen, Wien, Frankfurt, Stuttgart sowie zwei Shows in Berlin. Vorband dieser Shows sind die vielseitigen Schweden Avatar, die bereits 2022 in Südamerika für Iron Maiden die „Legacy Of The Beast“-Tour eröffneten.