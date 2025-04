Iron Maiden: Neuer Drummer Simon Dawson klingt wie Clive Burr

Alice Cooper will Iron Maiden in die Hall of Fame loben

Seit Ende letzten Jahres sitzt Simon Dawson für Iron Maiden am Schlagzeug. Frontmann Bruce Dickinson teilte nun mit, an wen ihn der Neue erinnert.

Simon Dawson bringt Swing-Gefühl

Im Gespräch mit dem Musicians Institute in Hollywood vergleicht Dickinson seinen Mitmusiker mit Clive Burr. Dieser war von 1979 bis 1982 Teil von Iron Maiden, ist also auf den ersten drei Alben zu hören. Davor war er gemeinsam mit Dickinson Teil der Band Samson. „Wenn ich ehrlich bin, hatte ich, als ich meine Augen während der ersten Probe mit Simon geschlossen habe, das Gefühl, Clive sei zurück in der Band“, so Bruce Dickinson. „Es ist dieses Big-Band-Swing-Gefühl. Er hat dieselben Einflüsse.“ Dementsprechend freue er sich darauf, mit Simon Dawson auf der Bühne zu stehen.

Bruce Dickinson: „Nicko kann man nicht ersetzen“

Im Dezember 2024 gab Nicko McBrain nach über 40 Jahren bei Iron Maiden seinen Rückzug aus dem Live-Geschäft bekannt. Teil der britischen Metal-Giganten bleibt der 72-jährige Musiker zwar noch, doch auf der Bühne musste er ersetzt werden. Die Band entschied sich für Simon Dawson. Dieser spielt sonst bei British Lion, dem Nebenprojekt von Iron-Maiden-Gründer und -Bassist Steve Harris. „Nicko kann man nicht ersetzen – man sollte es nicht einmal versuchen“, kommentierte Bruce Dickinson Wechsel und Abschied. „Wir wollten keinen Nicko-Klon, sondern einen Schlagzeuger der das Material in seinem eigenen Stil spielt.“

Iron Maiden machten sich Sorgen

Bruce Dickinson ging im Gespräch auch darauf ein, wie und wann genau Simon Dawson zur Band stieß. Offenbar soll er bereits während der letzten Iron-Maiden-Tour 2023 vorgespielt haben. Steve Harris war zeitgleich mit British Lion unterwegs, so kam Dawson ins Gespräch. „Das war eine Versicherung wegen unserer Unklarheit“, so Dickinson. Iron Maiden waren sich zu der Zeit nicht sicher, ob Nicko McBrain körperlich in der Lage sein würde, die Konzerte zu spielen. „Es war weniger sein Spiel als sein genereller Zustand“, beschrieb der Frontmann. „Wir haben uns Sorgen gemacht. Wir wollten nicht, dass Nick im Krankenhaus landet, wir brauchten ein Backup.“

Der Schlagzeuger erlitt 2023 einen Schlaganfall, der Teile seines Körpers gelähmt zurückließ. Er erholte sich, doch Live-Auftritte blieben anstrengend für ihn, sodass er sich letztlich entschied, nicht weiter mit Iron Maiden zu touren. Seine letzte Show spielte er im brasilianischen Sao Paolo am 7. Dezember 2024.

Iron Maiden kommen dieses Jahr wieder auf Tour. Im Juli spielen sie sechs Konzerte in Deutschland: Gelsenkirchen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart und zweimal in Berlin. Vorband sind die Schweden Avatar.