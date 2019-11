Iron Maiden kündigen Tour für 2020 an – vier Konzerte in Deutschland

Foto: VCG via Getty Images, VCG. All rights reserved.

Iron Maiden werden 2020 als Teil ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour erneut für einige Konzerte nach Europa zurückkehren. Mit dabei sind auch vier Gigs in Deutschland.

Die Metal-Veteranen spielen am 9. Juni auf der Bremer Bürgerweide und am 10. Juni im RheinEnergieSTADION in Köln. beide Städte wurden von Iron Maiden zuletzt in den 90ern besucht.

The Book of Souls: Live Chapter (Deluxe Edition) auf Amazon.de kaufen

Berlin-Fans der Band können sich ebenfalls freuen. Die Musiker rocken am 23. Juni erneut in der Waldbühne, einige Tage später gefolgt von einem Auftritt in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena (18. Juli).

Als Einheizer sind in Bremen Disturbed mit Airbourne dabei und in Köln, Berlin und Stuttgart Airbourne zusammen mit Lord Of The Lost.

Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder des Iron-Maiden-Fanclubs startet ab Montag (11. November 2019) um 10.00 Uhr. Der offizielle Vorverkauf startet am 15. November.

Iron Maiden live 2020

09.06. Bremen, Bürgerweide

10.06. Köln, RheinEnergieSTADION

23.06. Berlin, Waldbühne

18.07. Stuttgart, Mercedes-Benz Arena

