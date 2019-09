Iron Man: Robert Downey Jr. könnte in „Black Widow“ zurückkehren

Foto: Marvel. All rights reserved.

Tony Stark als Iron Man in „Avengers: Endgame“

Kehrt Robert Downey Jr. als Iron Man zurück? Darauf deutet die Aussage eines Marvel-Kenners hin. In einem Deadline-Bericht über die diesjährigen Saturn-Preisträger ließ der Schriftsteller Geoff Boucher ankündigen, Downey Jr. werde ein weiteres Mal in seine Rolle als Tony Stark im lang erwarteten Solo-Film von „Black Widow“ schlüpfen: „Robert Downey Jr. wird ein weiteres Mal in der Rolle des Stark zu sehen sein, jedoch im Marvel-Prequel „Black Widow“ im Mai 2020“, schrieb Boucher.

In Anbetracht dessen, wie Tony Stark sein Ende in dem rekordverdächtigen „Avengers: Endgame“ diesen Sommers erlebte, hatten sich die Fans bereits von der Figur verabschiedet. Aber Marvel jongliert derzeit mit mehreren Zeitplänen, da „Black Widow“ nach den Ereignissen der letzten Marvel-Folge „Captain America: Civil War“ stattfinden wird – was bedeutet, dass Iron Man zu Beginn des Films noch entsprechend lebendig sein dürfte.

Da Johanssons Charakter ebenfalls in „Endgame“ starb, hieße das, der Solo-Film könnte die letzte Gelegenheit sein, um gemeinsam im Film zu erscheinen.

Downey Jr. könnte Brücke zu Phase 4 schlagen

Zudem ist Downey Jr. der Dreh- und Angelpunkt der MCU und könnte eine dringend benötigte Brücke in die kommende „Phase 4“ von Marvels Film- und Fernsehprojekten schlagen, wenn die Entwickler neue Wege beschreiten.

Unter der Regie von Cate Shortland werden in „Black Widow“ auch Florence Pugh, Rachel Weisz und der Schauspieler David Harbour („Stranger Things“) zu sehen sein. Andy Park, Visual Director von Marvel Studios hat übrigens schon das Artwork zu „Black Widow“ veröffentlicht: