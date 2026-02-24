Isaac Hayes: So haben sich die Erben mit Trump geeinigt

Isaac Hayes’ Nachlass hat eine private Einigung mit Donald Trump erzielt, nachdem er den Präsidenten und seine Kampagne wegen der nicht genehmigten Nutzung des Soul-Klassikers „Hold On, I’m Coming“ aus dem Jahr 1966 bei Wahlkampfveranstaltungen verklagt hatte. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht offengelegt. Doch der Nachlass hatte zuvor 3 Millionen Dollar gefordert.

In Gerichtsunterlagen hatte der Nachlass Trump beschuldigt, das Lied persönlich ausgewählt und es mindestens 133 Mal ohne Erlaubnis abgespielt zu haben.

Die 2024 eingereichte Klage behauptete zudem, die Kampagne habe trotz Einwänden der Erben von Hayes Videos mit dem Song aufgenommen und verbreitet.

Vorwürfe und Klageverlauf

„Donald Trump repräsentiert das Schlechteste an Integrität und Klasse mit seinem Respektlosigkeit und sexuellem Missbrauch von Frauen sowie rassistischer Rhetorik“, schrieb der Sohn des Musikers, Isaac Hayes III, in einem Social-Media-Beitrag auf X, der am Montag nicht mehr online war. „Wir werden uns nun sehr zügig darum kümmern.“

Am Montag reichte der Nachlass bei einem Bundesgericht in Georgia eine freiwillige Klagerücknahme ein. In einer Erklärung teilten Vertreter des Nachlasses mit, die Klage sei „einvernehmlich beigelegt“ worden. Die Familie sei „mit dem Ergebnis zufrieden“.

Bedeutung der Einigung

„Diese Lösung stellt mehr dar als nur den Abschluss einer rechtlichen Angelegenheit“, hieß es in der Erklärung. „Sie bekräftigt die Bedeutung des Schutzes geistiger Eigentumsrechte und Urheberrechte. Insbesondere in Bezug auf Vermächtnis, Eigentum und den verantwortungsvollen Umgang mit kreativen Werken.“

Weiter heißt es in der Erklärung, Isaac Hayes Jr., der 2008 starb, habe „sein Leben seinem Handwerk gewidmet“, und seine Beiträge zu Musik und Kultur behielten einen bleibenden Wert. Als Hüter seines Vermächtnisses bleibe die Familie verpflichtet, sicherzustellen, dass sein Werk respektiert und angemessen geschützt werde.

Schutz des Vermächtnisses

Die Familie erklärte zudem, sie sei stolz darauf, „eine breitere Diskussion über geistige Eigentumsrechte und die Verpflichtung, Urheber und ihre Nachlässe zu achten, vorangebracht zu haben“, heißt es in der von Isaac Hayes III, Präsident des Nachlasses, unterzeichneten Erklärung.

Anwälte von Trump reagierten nicht sofort auf eine Anfrage von ROLLING STONE nach einer Stellungnahme. Trump hatte zuvor versucht, die Klage abweisen zu lassen. Doch ein Richter stellte sich auf die Seite des Nachlasses und ließ das Verfahren zu. Hayes schrieb, nahm auf und veröffentlichte den Stax-Records-Klassiker gemeinsam mit dem Duo Sam & Dave.

Reaktionen der Anwälte

„Im Namen der Kanzlei von Brittney R. Dobbins und unseres Teams bei Walker & Associates fühlen wir uns geehrt, Isaac Hayes III und den Nachlass von Isaac Hayes Jr. vertreten zu haben. Wir sind froh, dass diese Angelegenheit beigelegt wurde. Wir haben keine weiteren Kommentare“, erklärte der Nachlassanwalt James L. Walker Jr. in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE.