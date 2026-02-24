Trump zu Familien verstorbener Amerikaner: „Ich leide für das Land“

US-Präsident Donald Trump hat erneut eine Veranstaltung zu Ehren der Familien verstorbener Amerikaner genutzt, um sie auf sich selbst zu lenken. Während einer Ansprache am Montagmorgen bei einem Event für „Angel Families“ – ein rechter Begriff für die Familien von Amerikanern, die von nicht dokumentierten Migranten getötet wurden – beklagte der Präsident, dass er für das Land „leide“, nachdem er in einem langen Monolog seiner Vorstellung Ausdruck verliehen hatte, die Wahl 2020 sei ihm gestohlen worden.

„Ein Demokrat [Wähler] bekommt drei, vier, fünf, sechs und sogar sieben Stimmzettel, und dann sollen wir gewinnen. Darin sind sie gut – sie sind professionelle Betrüger“, beschwerte sich Trump vor den im Weißen Haus versammelten Gästen.

„Ich denke nur, während wir das durchstehen, weil wir es gemeinsam durchgestanden haben. Ich leide für das Land.“

Frühere Vorfälle mangelnder Empathie

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump grundlegende Empathie vermissen ließ, indem er den Tod anderer auf sich selbst bezog. Bei einer Veranstaltung für „Angel Families“ im Jahr 2018 signierte Trump Fotos der Verstorbenen. 2024 machte Trump Gold-Star-Familien für den Aufschrei über Vorwürfe verantwortlich, er habe auf dem Nationalfriedhof Arlington Wahlkampfaktivitäten betrieben und damit gegen die Regeln der Begräbnisstätte verstoßen. Erst in diesem Monat nutzte der Präsident den Tod von Reverend Jesse Jackson als Anlass, sich selbst für angebliche Zugewinne bei schwarzen Wählern zu gratulieren und Barack Obama sowie andere Demokraten anzugreifen.

Die Veranstaltung am Montag war geprägt von langen, abschweifenden Ausführungen Trumps über seine Wahlbeschwerden. Es sei wiederholt daran erinnert, dass Dutzende Untersuchungen auf Bundes- und Landesebene keine Belege für weitverbreiteten Wahlbetrug bei der Wahl 2020 gefunden haben. Und dass illegale Stimmabgaben von Nicht-Staatsbürgern bei Bundeswahlen äußerst selten sind.

Klagen über Umfragen und absurde Behauptungen

Während der gesamten Rede beklagte sich Trump über „gefälschte Umfragen“, die einen Rückgang seiner Beliebtheit zeigten. „Es erstaunt mich einfach, dass es da draußen nicht mehr Unterstützung gibt“, sagte er zu den trauernden Familien. „Wir haben tatsächlich eine stille Unterstützung.“

„Wenn diese Wahl nicht manipuliert gewesen wäre, wäre jeder einzelne Mensch in diesem Raum jetzt nicht hier“, sagte Trump. Und behauptete auf absurde Weise, der einzige Grund für den Verlust der Angehörigen sei, dass ihm 2020 eine zweite Amtszeit verweigert worden sei. (Mehrere der anwesenden Familien hatten ihre Verluste Jahre erlitten, bevor Trump überhaupt in die Politik ging.)

Bei der Veranstaltung erklärte Trump den 22. Februar zum National Angel Family Day, wie das Weiße Haus mitteilte, „ein Tag des Gedenkens an Opfer und ihre trauernden Angehörigen, die durch die Folgen offener Grenzpolitik verwüstet wurden“.