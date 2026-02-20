Oberster Gerichtshof blockiert Zölle nur Stunden, nachdem Trump geprahlt hatte, sie würden nicht gestoppt

Der Oberste Gerichtshof kassierte am Freitag große Teile der internationalen Zollagenda von US-Präsident Donald Trump und schränkte damit eines der zentralen politischen Projekte seiner zweiten Amtszeit erheblich ein.

In einer 6:3-Entscheidung stellte das Gericht fest, dass Trump und seine Regierung ihre Befugnisse zur Erhebung von Zöllen nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), einem Gesetz von 1977, überschritten hätten. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten, bestimmte Aspekte des internationalen Handels während eines ausgerufenen nationalen Notstands zu regulieren.

Das Gericht schrieb keine konkreten Anforderungen oder Methoden vor, durch die die Regierung gezwungen wäre, die hunderten Strafzölle zurückzunehmen, die sie gegen Handelspartner weltweit verhängt hat, machte jedoch unmissverständlich klar, dass Trump dabei außerhalb des Gesetzes gehandelt habe.

Begründung des Gerichts

„Der Präsident beansprucht die außergewöhnliche Macht, einseitig Zölle in unbegrenzter Höhe, Dauer und Reichweite zu verhängen“, schrieb Chief Justice Roberts in der Mehrheitsmeinung des Gerichts. „Angesichts der Breite, der historischen Entwicklung und des verfassungsrechtlichen Kontexts dieser beanspruchten Befugnis muss er eine klare gesetzliche Ermächtigung des Kongresses benennen, um sie auszuüben.“

„Die Regierung liest das IEEPA so, dass es dem Präsidenten die Macht gibt, einseitig unbegrenzte Zölle zu verhängen und sie nach Belieben zu ändern. Diese Auffassung würde eine grundlegende Ausweitung der präsidentiellen Befugnisse in der Zollpolitik darstellen“, fügte Roberts hinzu. „Es ist zudem bemerkenswert, dass in den fünf Jahrzehnten des Bestehens des IEEPA kein Präsident das Gesetz genutzt hat, um Zölle zu verhängen – geschweige denn Zölle dieses Umfangs und dieser Reichweite.“

Roberts verwies auf Artikel I, Abschnitt 8, der Verfassung, der dem Kongress die Befugnis überträgt, „Steuern, Abgaben, Zölle und Verbrauchsteuern zu erheben und einzuziehen“.

Verfassungsrechtlicher Rahmen

„Wir beanspruchen keine besondere Kompetenz in Fragen der Wirtschaft oder der Außenpolitik“, ergänzte Roberts. „Wir beanspruchen lediglich, wie wir müssen, die begrenzte Rolle, die uns Artikel III der Verfassung zuweist. In Erfüllung dieser Rolle stellen wir fest, dass das IEEPA den Präsidenten nicht ermächtigt, Zölle zu verhängen.“

Trump soll während eines Treffens mit Gouverneuren im Weißen Haus über die Entscheidung informiert worden sein und bezeichnete sie als „Schande“.

Trump hatte im vergangenen April bei einer Veranstaltung im Weißen Haus ein umfassendes Zollpaket angekündigt und eine Reihe hoher Einfuhrsteuern gegen Staaten weltweit verhängt. Der Präsident nutzte weiterhin Zölle oder die Androhung von Zöllen, um andere Nationen zur Erfüllung seiner Forderungen zu drängen. Ökonomen kritisierten Trumps Zollpolitik scharf, da sie faktisch einer Steuer für amerikanische Verbraucher gleichkomme. „Das ist ein Sieg für die Geldbörsen jedes amerikanischen Verbrauchers“, sagte der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer (Demokrat, New York), als Reaktion auf das Urteil.

Politische Reaktionen

Trump verteidigte die Zölle weiterhin und zeigte sich am Donnerstag zuversichtlich, dass der Oberste Gerichtshof zu seinen Gunsten entscheiden würde. „Ohne Zölle, was würden Sie tun? Wissen Sie was? Jeder wäre bankrott, das ganze Land wäre bankrott“, sagte er bei einer Veranstaltung in Georgia. „Ich warte schon ewig [auf diese Entscheidung]. Der Wortlaut ist klar, dass ich als Präsident das Recht dazu habe.“

Der Oberste Gerichtshof ist anderer Ansicht.