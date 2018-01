Isländische Zeitung vermeldet Ed Sheerans Tod (fälschlicherweise natürlich!)

82 Jahre alt wurde Svavar Gunnar Sigurdsson alias Ed Sheeran, nun ist er … halt, natürlich nicht: Ed Sheeran lebt. Die isländische Zeitung „Morgunblaðið“ verfrachtete ein Bild des 26-jährigen Briten neben eine Traueranzeige (s.u.), die sich einem verstorbenen isländischen Mechaniker mit dem Namen Sigurdsson widmete.

Twitter-Usern fiel die Falschzuordnung auf, die Zeitung selbst hat sich zu dem Fehler noch nicht geäußert:

This obituary appeared in today’s @morgunbladid (Icelandic newspaper) I think someone might be getting fired today. #rip @edsheeran pic.twitter.com/Ksf9G3HhA5

— Ósk (@oskpeturs) January 25, 2018