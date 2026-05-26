Jack Osbourne verteidigt KI-Avatar von Ozzy Osbourne: „Das wird nicht beschissen lahm“

Jack Osbourne hat sich öffentlich hinter den KI-Avatar von Ozzy Osbourne gestellt, der vergangene Woche angekündigt wurde. Die Osbournes haben sich mit Hyperreal und Proto Hologram zusammengetan, um einen KI-gestützten Prince of Darkness zu erschaffen – dieser soll mit Fans sprechen können und noch in diesem Sommer in Proto-Luma-Einheiten in Großbritannien und den USA verfügbar sein.

Jack und seine Mutter Sharon Osbourne präsentierten das Projekt auf der Licensing Expo 2026 in Las Vegas. Jack meinte dabei, es sei „irgendwie gruselig, wie verdammt genau das alles ist“. Trotz der Begeisterung in der Familie gibt es Gegenwind – sowohl aus der Öffentlichkeit als auch von Osbournes Fans. Jack reagierte auf die Kritik während eines Livestream-Q&A am Samstag.

„Hier ist die Sache: Was wir machen, wird absolut geschmackvoll sein. Das wird nicht beschissen lahm“, sagte Jack. „Was wir da treiben, ist hochkomplex. Das ist nicht einfach ein Bild meines Vaters, das man an ChatGPT anschließt. Das ist Technologie auf höchstem Niveau, mit der wir arbeiten werden – und es wird sich sehr real anfühlen. Es ist schon ein bisschen irre, wie das eingesetzt werden wird.“

Ozzy wäre dabei gewesen

Er erklärte, dass er ähnliche Ideen bereits vor dem Tod seines Vaters im vergangenen Jahr mit ihm besprochen hatte. „Es ist wirklich cool, und ich glaube, mein Dad hätte das richtig abgefeiert“, sagte Jack. „Wir haben tatsächlich darüber geredet, bevor er gestorben ist, so etwas zu machen … Ich weiß, dass er dafür gewesen wäre.“

Bei der Ankündigung erklärte Sharon: „Man kann dem digitalen Ozzy alles fragen, und er wird einem in seiner eigenen Stimme antworten – und die Antworten werden das sein, was Ozzy gesagt hätte. Wir werden damit um die ganze Welt gehen. Die Menschen können mit ihm reden, und er wird zurückreden.“

„Es ist irgendwie gruselig, wie verdammt präzise das ist“, sagte Jack. „Er wird digital als er selbst existieren, solange es Computer gibt. Die Technologie hat so enorme Fortschritte gemacht, dass es fast schon Drag-and-drop ist. Man könnte ein Template für einen Werbespot aufnehmen … buchstäblich eingeben, was Digital Ozzy in diesem Spot tun soll, und es einfach einfügen. So einfach ist das inzwischen.“

Patentierte Technologie in Echtzeit

Der CEO von Hyperreal, Remington Scott, erklärte gegenüber ROLLING STONE, dass das Unternehmen den Ozzy-Avatar mithilfe patentierter Technologie erschaffen hat, die es dem Avatar ermöglicht, in Echtzeit zu agieren. Dabei setzt das Unternehmen auf patentiertes „Digital DNA“-Verfahren, um die nötigen Daten für die Erstellung der Avatare zu gewinnen.

„Er kann live auftreten, auf Publikum reagieren und in interaktiven Umgebungen existieren“, sagte Scott. „Das ist kein vorab gerenderter Content, der in einer Schleife abgespielt wird. Das ist eine lebendige Performance, ausschließlich aus authentifiziertem Quellmaterial aufgebaut: kuratiert, mit Zustimmung versehen und kontrolliert von den Menschen, die Ozzy am nächsten standen.“