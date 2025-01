Derzeit gibt es keine definitive Möglichkeit, zu beweisen, dass der Account @AdrianDittmann auf X, ehemals Twitter , vom Eigentümer der Website, Elon Musk , kontrolliert wird. Aber seit 2023 sind viele Nutzer davon überzeugt, dass sich der Milliardär als dieser inzwischen prominente Influencer ausgibt. Und unter einem Pseudonym sein eigenes Lob singt. Die Verschwörungstheorien haben sich in den letzten Wochen nur noch verstärkt.

Adrian Dittmann ist seit 2021 auf der Website aktiv und in vielerlei Hinsicht nicht von anderen Musk-Anhängern auf X zu unterscheiden. An Musks 53. Geburtstag im vergangenen Sommer veröffentlichte er eine Videoreihe über die „ größten Erfolge “ des Technologie-CEO. Er beschwerte sich , als Musk von Time nicht auf die Liste der 100 einflussreichsten Personen im Bereich KI gesetzt wurde. Und er unterstützt jede Markteinführung von SpaceX sowie das zweifelhafte Versprechen der „ Full Self-Driving “-Technologie von Tesla .

Akzent, Sprechrhythmus und technisches Fachvokabular

Im August 2023 wurde Dittmann jedoch vom einfachen Antwortgeber in Musks Online-Freundeskreis befördert, als die beiden während einer X Spaces-Veranstaltung miteinander chatteten. Die Zuhörer, darunter auch Musk selbst, waren über die Ähnlichkeit ihrer Stimmen unglaublich amüsiert. Bis hin zu Akzent, Sprechrhythmus und technischem Fachvokabular. Dittmann schwor, dass er weder eine Imitation machte noch seine natürliche Sprechstimme mit KI manipulierte. „Das ist das Beste daran“, sagte er. „So klinge ich unironisch, die ganze Zeit.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Von diesem Zeitpunkt an haben viele X-Nutzer und insbesondere Musk-Kritiker nach einem eindeutigen Beweis dafür gesucht, dass „Dittmann“ nichts weiter als Musks Scheinkonto ist. Ein von ihm selbst erfundener Hype-Mann, nicht unähnlich „ John Barron “. Eine PR-Figur, die Donald Trump bekanntermaßen erfand, um sich selbst in seiner New Yorker Immobilienkarriere zu fördern. All dies waren Indizienbeweise, von Dittmanns angeblichem Versprecher , als er „ich“ sagte, obwohl er Musk meinte. Bis hin zu Dittmanns schmeichelhaftem Lob über ein Bild von Musk mit seinem Sohn X Æ A-Xii, das vor einem Jahr auf X geteilt wurde. „Du bist ein großartiger Vater, Elon“, schrieb Dittmann. „Deine Kinder können sich glücklich schätzen, dich zu haben.“

„Verlorene Liebe ist ein Schmerz, der mit nichts zu vergleichen ist“

Und im vergangenen März gab die Musikerin Grimes – Musks On-and-Off-Partnerin und Mutter von drei seiner Kinder, mit der er derzeit einen Sorgerechtsstreit führt – auf Instagram bekannt, dass sie mit dem DJ Matteo Milleri, besser bekannt als Anyma, zusammen ist. Kurz darauf postete Dittmann auf X: „Verlorene Liebe ist ein Schmerz, der mit nichts zu vergleichen ist.“

Auch hier ist nichts davon auch nur annähernd schlüssig. Und es ist wichtig zu beachten, dass Dittmanns Einfluss mit den Anschuldigungen, er sei Musk, gewachsen ist. Und ihm ein Publikum von etwa 200.000 und Zehntausende von Zuhörern für einen täglichen Spaces-Talk einbringt, den er „The Conversation“ nennt. Sowohl er als auch Musk bestreiten weiterhin , dass sie dieselbe Person sind, wenn auch oft verschämt oder durch trollige Memes, die zu weiteren Spekulationen einladen.

Sockenpuppen-Konten

Es würde durchaus Sinn ergeben, wenn Dittmann seine digitale Persona so gestalten würde, dass sie die Brenner-Theorie unterstützt – und damit einen Teil der übergroßen Aufmerksamkeit, die Musk genießt, auf sich zieht –, während Musk (zusammen mit Dittmanns schmeichelhaftem Kommentar) gerne weitere Verwirrung stiftet. Andererseits gab Musk in einer Aussage im vergangenen Jahr zu, dass er mehrere Sockenpuppen-Konten verwendet hat. Darunter ein Profil, auf dem er aus der Perspektive seines kleinen Sohnes X Æ A-Xii schrieb.

Doch während einige glauben, dass Dittmann Musk ist, der auf seiner Plattform amateurhafte Psychospiele spielt, erzählen die harten Fakten eine etwas andere Geschichte. Die Forscherin für Fehlinformationen E. Rosalie Li hat in einer jüngsten Analyse für das Information Epidemiology Lab mehrere Faktoren identifiziert, die dafür sprechen könnten, dass Dittmann nicht Musk ist. Dittmann postet über die Android-App. Während Musk dies nie getan hat. Dittmanns Posting-Volumen ist im Laufe der Zeit gleich geblieben. Während das von Musk seit dem Erwerb der Website stetig gestiegen ist.

Darüber hinaus stimmen ihre Aktivitäten während eines 24-Stunden-Zyklus nicht überein. Musks Aktivität, so Li, „fällt nie ganz auf Null“, was auf seinen wahrscheinlich unregelmäßigen Schlafzyklus zurückzuführen ist. Tatsächlich ist er zu einer Tageszeit sehr aktiv, zu der Dittmann eher ruhig wird und vermutlich schläft oder anderweitig beschäftigt ist. (Das Gegenteil davon würde zweifellos bedeuten, dass Musk nicht als Dittmann auftreten kann, wenn er zu beschäftigt ist, als er selbst zu posten.)

Künstliche Intelligenz und Stimmklone

„Wenn dies ein anderer Fall wäre, würde ich angesichts der Kontodaten sagen, dass es sich um zwei Personen handelt“, schließt Li. „Angesichts der Anzahl potenzieller Variablen und Musks extremer Ausreißerposition bleibe ich jedoch unentschlossen und offen für neue Informationen. Ich wäre mehr überrascht, wenn sich herausstellen würde, dass es Musk ist, wenn man bedenkt, wie viel Zeit das [Adrian Dittmann]-Konto in Twitter Spaces verbringt. Aber das sind nur meine Vermutungen darüber, wie beschäftigt der CEO mehrerer Unternehmen sein könnte.“

In der Zwischenzeit führte Hany Farid, Professor für Informatik an der University of California in Berkeley, der sich auf digitale Forensik spezialisiert hat und über künstliche Intelligenz und Stimmklone geschrieben hat, einen biometrischen Vergleich von Audioclips von Musk und Dittmann durch. Und teilte die Ergebnisse auf seinem LinkedIn-Profil mit. Er stellte fest, dass ihre Stimmen eine größere Übereinstimmung aufwiesen als die durchschnittliche Ähnlichkeit zweier unterschiedlicher Stimmen in einem Datensatz von 500 Stimmen. Und er schrieb, dass es zwar „schwierig ist, starke Schlussfolgerungen für eine größere Population zu ziehen“, aber nur etwa 0,5 Prozent der Menschen „einen Stimmdoppelgänger haben, der Musk und Dittmann so ähnlich ist“.

Das heißt, fuhr er fort, „diese beiden Stimmen sind ungewöhnlich ähnlich, und obwohl es unwahrscheinlich ist, dass es sich um verschiedene Personen handelt, ist es nicht unmöglich.“ Dies lässt natürlich die Frage der Stimmmodulation durch KI-Technologie oder andere Mittel offen.

„Dieser Typ ist so verdammt dumm“

Trotz Dittmanns leisem Protest, nicht Musk zu sein, ist er seinem Idol ideologisch treu geblieben. Während die Spannungen während des Wechsels des designierten Präsidenten Donald Trump zurück ins Weiße Haus zunehmen. Als Musk und seine Verbündeten im Silicon Valley, die im November Hunderte Millionen Dollar für die Wahl von Trump spendeten, erklärten, dass Technologieunternehmen qualifizierte ausländische Arbeitskräfte über das H-1B-Visasystem einstellen müssten, löste dies einen Aufruhr unter der MAGA-Basis aus, der durch Trumps unablässige Dämonisierung aller Einwanderer noch angeheizt wurde.

Dittmann gehörte zu denen, die sich der Position von Musk anschlossen und in Spaces-Veranstaltungen gegen die Hardliner in dieser Frage kämpften. Darunter der weiße Suprematist Nick Fuentes und die islamfeindliche Verschwörungstheoretikerin Laura Loomer . In einem dieser Aufrufe beschuldigte der rechtsextreme Troll Charles Johnson Dittmann direkt, Musk zu sein. „Weißt du, wie zurückgeblieben du klingen wirst, wenn eines Tages ans Licht kommt, wer ich bin?“, fragte Dittmann während des Austauschs. Woraufhin Johnson sagte, er wisse, dass er mit Musk spreche. „Dieser Typ ist so verdammt dumm“, antwortete Dittmann.

Sie schrieb „HIPPA“ statt „HIPAA

In jüngerer Zeit wurde eine Reihe von Screenshots aus einem Thread auf 4Chan Teil der Legende. Am Mittwoch versuchte eine Person, die behauptete, Dittmann zu sein, und einen „Tripcode“ verwendete. Eine Zeichenfolge, die einen bestimmten Benutzer identifizieren soll (das Pseudonym „Q“, dessen Beiträge die Grundlage der QAnon -Bewegung bildeten, tat dasselbe), im Forum für H-1B-Visa zu plädieren und gleichzeitig die Politik von Musk und X zu verteidigen.

In dem Thread machte diese Person einige peinliche Fehler (sie schrieb „HIPPA“ statt „HIPAA“ für den Health Insurance Portability and Accountability Act) und Behauptungen (darunter, dass „Elon ein Vater ist, der viel Sex hat“). Diese Person teilte auch einen Screenshot der X-Oberfläche, der zu zeigen schien, dass sie Administratorrechte auf der Website hatte. Was zu einer weiteren Runde viraler Anschuldigungen führte, Musk habe sich als @AdrianDittmann geoutet. Die schnelle Löschung dieser Beiträge schien ein weiterer Hinweis darauf zu sein, dass jemand seine Spuren verwischte.

Musk sei „nur ein reicher Typ“

Eine Quelle bei X teilte The Verge jedoch später mit, dass der Screenshot mit ziemlicher Sicherheit eine Fälschung war, da die Dashboards der Mitarbeiterkonten nicht so konfiguriert sind. In diesem Fall könnte es sich um ein weiteres Ablenkungsmanöver handeln, das die Musk/Dittmann-Saga am Laufen halten soll, vielleicht zu Dittmanns Vorteil. In der Vergangenheit lobte er das Programm zur Umsatzbeteiligung der Ersteller von X für Nutzer wie ihn selbst, bei dem die Auszahlungen durch das Engagement anderer Premium-Konten bestimmt werden. Und Lis Recherchen zeigen, dass seine Kontoaktivität immer dann ansteigt, wenn er als Musk „entlarvt“ wird.

Am Freitag lud der YouTuber und Twitch -Star ConnorEatsPants Dittmann auf seinen Kanal ein, wo die beiden Fortnite spielten. Der Streamer löcherte Dittmann mit einer Reihe von Fragen zu Musk und bezog sich dabei auf Grimes und den Bombenanschlag am Neujahrstag in Las Vegas, bei dem der Verdächtige einen Tesla Cybertruck in die Luft sprengte. Er fragte auch, wie Musk die Zeit finde, so viel zu twittern (Dittmanns Antwort: „ Autismus “) und stritt mit Dittmann darüber, ob The Matrix eine „Trans-Allegorie“ sei (Musk hat eine Vorgeschichte von Transphobie ).

Er ärgerte Dittmann auch, indem er ihn aufforderte, „drei Frauen zu nennen“ – Dittmann weigerte sich – und behauptete, Musk sei „nur ein reicher Typ“, der stundenlang spielen könne, weil andere Leute seine Unternehmen für ihn leiten. Das unangenehme Interview überzeugte viele Zuschauer davon, dass ConnorEatsPants mit Musk selbst chattete. „DAS IST SO OFFENSICHTLICH ER LMFAOOO“, las man in einer Antwort auf X.

Sein Alter Ego auf Spaces

Aber bis Musk und Dittmann gemeinsam vor der Kamera oder bei einer Live-Veranstaltung auftreten, werden wir wohl keine wirkliche Klarheit darüber bekommen, was hier vor sich geht. Und obwohl Musks Hasser sich an der Vorstellung erfreuen, dass er sich als peinlicher Superfan ausgibt, um sich selbst zu bestätigen und sein Selbstwertgefühl zu steigern, ist es doch unglaubwürdig zu glauben, dass ein Mann, der unter seinem eigenen Namen bereits so produktiv und in den sozialen Medien allgegenwärtig ist, die zusätzliche Bandbreite hat, um jede Nacht stundenlang als sein Alter Ego auf Spaces zu sprechen.

Wenn Dittmann ins Rampenlicht tritt, besteht eine gute Chance, dass wir erfahren, dass er der am meisten erwartete Betreiber von allen war. Jemand, der sich beim reichsten Mann der Welt einschmeicheln wollte.