Exklusiv: Dropkick Murphys über „X“-Sperre wegen Trump

Während der St. Patrick’s Day-Show der Dropkick Murphys am Samstag in Boston schimpfte der Sänger und Gründer der Band, Ken Casey, einen Fan aus. Weil dieser in der Menge mit einem MAGA-Hut herumwedelte.

„Das hier ist Amerika. Hier gibt es keine Könige“, sagte er von der Bühne aus. „Wie auch immer. Wenn es Ihnen etwas ausmacht, Sir, werden wir ein Lied über unsere Großeltern und Menschen spielen, die im Krieg gegen die Nazis gekämpft haben und so. Wenn Sie also einfach mal für fünf Minuten die Fresse halten könnten.“

Bald darauf stellten einige im Internet fest, dass der X-Account der Band deaktiviert worden war. Man nahm an – fälschlicherweise –, dass dies mit Caseys Kritik an Präsident Trump und seinem Co-Präsidenten, dem X-Kommandanten Elon Musk , zusammenhing. Dem ist nicht so, wie Casey dem Rolling Stone mitteilte.

„Wir haben Twitter 2022 verlassen, als er nur ein halber Nazi war“

„Wir haben uns zuerst von ihm getrennt. Wir haben Twitter 2022 verlassen, als er nur ein halber Nazi war“, sagt Casey. “Dann hat jemand anderes unseren Namen übernommen und so getan, als wäre er unser offizielles Konto, also haben wir eine rechtliche Beschwerde eingereicht, um dem ein Ende zu setzen – weshalb @dropkickmurphys als gesperrt angezeigt wird.“

Casey ist kein Mann großer Worte. 2022 beschimpfte er Trump während eines Auftritts in Allentown, Pennsylvania, als „größten Betrüger der Weltgeschichte“. Nun spekuliert er, dass Musk Dropkick Murphys sicherlich gesperrt hätte, wenn sie ihren Twitter-Account nicht zuerst geschlossen hätten.

„Schauen Sie, wir haben unseren Account gelöscht. Weil wir nicht Teil des Imperiums dieses Typen sein wollten“, sagt er. „Aber wenn wir noch dort wären, hätte er uns sicher schon gesperrt.“

„An jedem zweiten Stand MAGA- und „Fuck Joe Biden“-Merchandise“

Im Jahr 2022 sprach Casey ausführlich mit Rolling Stone über den Ausbruch in Allentown, der seiner Meinung nach durch den Verkauf von Pro-Trump-Merchandise auf dem Jahrmarkt in der Nähe der Konzertbühne ausgelöst wurde. „Ich hatte das Gefühl, dass wir auf einem MAGA-Flohmarkt spielten“, sagte Casey. „An jedem zweiten Stand wurde MAGA- und „Fuck Joe Biden“-Merchandise und all dieses Zeug verkauft. Ich war ein wenig überwältigt und verwirrt. Es war, als wäre ich auf einem anderen Planeten gelandet.“

Wie RS damals schrieb, erreichte Casey seinen Tiefpunkt, als er von einem Mann angesprochen wurde, der behauptete, ein Fan der Dropkick Murphys zu sein. Und ein T-Shirt mit einem, wie Casey es nennt, „Pro-QAnon-Slash-Aufstand“-Slogan auf der Vorderseite trug.

Dropkick Murphys beendeten gestern Abend ihre jährliche St. Patrick’s Day-Residency im Citizens House of Blues in Boston. Ihr Set enthielt Fanfavoriten wie „The State of Massachusetts“, „Rose Tattoo“ und ihr Markenzeichen „I’m Shipping Up to Boston“.