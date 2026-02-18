Ist RFK Jr. ein Never Nude?

Der Gesundheits- und Sozialminister ist ein seltsamer Typ. Ja, Robert F. Kennedy Jr. hat eine offen gefährliche Nähe zu Impf-Verschwörungen gezeigt und wissenschaftlichen Konsens missachtet — aber er hat auch einige verdammt merkwürdige Gewohnheiten.

Von der Aussage, sein Super-Bowl-Snack der Wahl sei Joghurt („Fleisch und Fermente“), bis zu seiner Vorliebe für Tierkadaver waren Kennedys Eskapaden eine Quelle endloser öffentlicher Faszination. Je mehr Zugang wir durch seine Regierungsarbeit zu Kennedy erhalten haben, desto stärker hat sich eine Frage in das amerikanische Bewusstsein gebohrt: Warum trägt dieser Mann immer Jeans?

Kennedy trägt sie nicht nur im Alltag. Er trägt sie in Situationen, in denen Jeans für die jeweilige Aktivität um mehrere Grade das suboptimale Kleidungsstück wären. Beim Schwimmen, beim Trainieren, in der Sauna. Jeans und Gürtel. Kein Shirt allerdings, nur extrem durchnässter Denim.

Jeans und öffentliche Verwirrung

Die bizarre Gewohnheit erreichte am Dienstag einen Höhepunkt öffentlicher Verwirrung, als Kennedy ein Video veröffentlichte, in dem er seine Initiative „Make America Healthy Again“ gemeinsam mit dem bekanntermaßen gesunden Typen Kid Rock bewirbt. Zu Rocks „Bawitdaba“ — einem Song über harte Drogen und viel Alkohol — präsentierte das Duo seine Vision eines „Rock Out Work Out“.

Das Video zeigte Kennedy beim Training an Fitnessgeräten in blauen Jeans und offenbar Wanderschuhen. An einer Stelle zieht Kennedy für die Kamera sein Shirt aus und setzt sich in einer Sauna auf ein stationäres Fahrrad (während er weiterhin Jeans trägt). Er steigt in ein Kältebecken (während er weiterhin Jeans trägt). Er springt in einen Pool (während er weiterhin die Jeans trägt). Und er trinkt ein Glas Vollmilch in dem Pool, der vielleicht ein sehr großer Whirlpool ist (wieder in Jeans).

Die Jeans bleiben an

Die Botschaft war klar: Die Jeans bleiben an.

Auf Anfrage nach einer Erklärung verwies das Gesundheitsministerium ROLLING STONE auf ein Interview, das Kennedy im August Fox News gegeben hatte, in dem er sagte, er habe „damit vor langer Zeit angefangen“, weil er „morgens wandern ging und dann direkt ins Fitnessstudio, und ich fand es praktisch, und jetzt bin ich daran gewöhnt, also mache ich es einfach“.

Das ist etwas unsinnig und traf nicht auf sein Training mit Kid Rock zu. In Ermangelung einer plausiblen Erklärung haben die Online-Massen ihre eigene gefunden: RFK Jr. könnte ein „Never Nude“ sein.

Popkulturelle Diagnose

Für Uneingeweihte: Das Konzept des „Never Nude“ fand Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch, nachdem die Sitcom „Arrested Development“ einen Running Gag aus der Gewohnheit der neurotischen, sexuell gehemmten Figur Tobias Funke machte, ständig abgeschnittene Jeansshorts unter seiner Kleidung zu tragen.

Im Verlauf der Serie ist Funke — meisterhaft gespielt vom Komiker und Schauspieler David Cross — weinend unter der Dusche zu sehen, während er seine Shorts trägt, unter einer Speedo, unter Chaps, sogar unter Trainingskleidung im Fitnessstudio. „Entschuldigung, verbergen die effektiv mein Donnergrollen“, fragt er in einer Episode.

Nun ist „Never Nude“ keine Diagnose, die man in psychiatrischen Diagnosehandbüchern wie dem DSM-5 findet, zumindest nicht unter diesem Namen. Funkes Beeinträchtigung basierte vermutlich auf Gymnophobie, einer irrationalen Angst vor Nacktheit.

Meme-Kultur und Reaktionen

Vergleiche mit Funke waren eine gängige Reaktion auf Kennedys Trainingsvideo in den sozialen Medien; Nutzer posteten Clips und Memes aus „Arrested Development“ und äußerten allgemeine Verwunderung über RFKs Jeans-Fixierung.

„RFK Jr ist ein Never Nude“, schrieb ein X-Nutzer als Reaktion auf das Video. Ein Top-Kommentar unter dem Beitrag photoshopte Kennedys Gesicht über ein Standbild von Funke in seinen Sicherheits-Shorts.

„So verrückt Sie dieses Video auch finden, ich fordere Sie auf, es vollständig anzusehen. Es ist so viel verrückter, als Sie es sich vorstellen können. RFK Jr. springt mit Jeans in einen Pool“, schrieb der Komiker Milo Edwards in einem Tweet mit über drei Millionen Impressionen.

„Keine Ahnung, wie es Ihnen geht, aber Kid Rock, der 3 Liegestütze in einer Sauna macht und aussieht, als rieche er nach nassen Socken, und RFK Jr., der mit Walmart-Jeans in eine Badewanne steigt, macht mich wirklich gesünder“, witzelte ein anderer Nutzer.

Frühere Vorfälle

Dass Kennedy in jedem Kontext Jeans trägt, in dem das Zeigen der Wade und vielleicht sogar des Knies angebracht wäre, ist bizarr, aber das Video vom Dienstag war nicht das erste Mal, dass Fragen zu Kennedys Denim-Fixierung aufkamen.

Im vergangenen Mai machte Kennedy Schlagzeilen, nachdem er fotografiert worden war, wie er mit seinen Enkeln im Rock Creek in Washington, D.C., schwamm — unter Missachtung lokaler Warnhinweise. Während die Hauptsorge die schlechte Wasserqualität des Rock Creek war, schwamm Kennedy in dem Fluss in Jeans. Im Juli posierte er für ein schweißdurchtränktes Foto von sich selbst beim Wandern auf dem Camelback Mountain in Arizona bei 107 Grad Fahrenheit in Jeans. Er und Verteidigungsminister Pete Hegseth trainierten gemeinsam in Jeans in einem Social-Media-Video im August.

Das „Rock Out Work Out“-Video wurde veröffentlicht, während Kennedy sein einjähriges Jubiläum als HHS-Minister feiert. Das Jahr war geprägt vom Abbau öffentlicher Gesundheitssysteme, von verschwörungsgetriebenen Änderungen an der Impfpolitik des Landes, von der Umkehr der Ausrottung von Masern in den USA und von der Kürzung der Finanzierung medizinischer Forschung. Während Kennedy von Vollmilch und Super-Bowl-Werbespots besessen ist, schwankt die FDA hin und her, ob sie die Forschung an mRNA-Impfstoffen weiterverfolgen soll, die Kennedy zu streichen versuchte.

Politisches Vermächtnis

Während Kennedys Amtszeit eine öffentliche Politik hervorbringt, die in allen Bereichen der Gesundheit und des Gesundheitssystems der Amerikaner über Jahrzehnte spürbar sein wird, ist klar, dass das Chaos, das er hinterlässt, ebenso schwer loszuwerden sein wird wie der Weg ans Ufer in durchnässten Levi’s.