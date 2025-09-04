Robert F. Kennedy Jr. behauptet im Senat: mRNA-Impfstoffe töten Menschen

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagte heute in einer hitzigen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Finanzen, dass mRNA-Impfstoffe Menschen töten würden. Die gängigsten Covid-19-Vakzine, etwa von Pfizer und Moderna, basieren auf dieser Technologie.

Streit um Impfkomitee

Senator Michael Bennet (D-Colo.) befragte Kennedy, Donald Trumps obersten Gesundheitsregulator, zu seiner Entscheidung, alle Mitglieder des CDC-Impfbeirats zu entlassen und durch eigene Kandidaten zu ersetzen.

„Ist Ihnen bewusst, dass … eines dieser neuen Mitglieder, Dr. [Retsef] Levy, schrieb, es sei ‘unbestreitbar, dass mRNA-Impfstoffe schweren Schaden einschließlich Tod verursachen, insbesondere bei jungen Menschen’? Ja oder nein, wissen Sie, dass er das gesagt hat?“, fragte Bennet.

„Das wusste ich nicht. Aber ich stimme zu“, antwortete Kennedy, der seit Jahren als Impfgegner auftritt.

Levy ist Professor für Operationsmanagement am Massachusetts Institute of Technology und ehemaliger Geheimdienstoffizier der israelischen Armee. Er hat keinen medizinischen Hintergrund. Eine Petition fordert seine Entlassung. Im Januar 2023 schrieb er auf X, mRNA-Impfstoffe müssten sofort gestoppt werden.

Kennedy gerät ins Kreuzverhör

Kennedys Stimme klang während der gesamten Sitzung heiser und angestrengt, sein schweres Atmen war über das Mikrofon hörbar. Er lieferte sich häufig Wortgefechte mit demokratischen Senatoren, geriet aber auch mit Bill Cassidy (R-La.) aneinander, einem Arzt, der ihn zuvor für das Amt bestätigt hatte.

„Sie haben gerade Sen. Bennet gesagt, dass der Covid-Impfstoff mehr Menschen getötet hat als Covid“, warf Cassidy ein. „Das habe ich nicht gesagt“, entgegnete Kennedy.

Cassidy kritisierte zudem, dass Patienten Schwierigkeiten hätten, an Impfungen zu kommen, seit die FDA Auffrischungen nur noch über 65-Jährigen oder Risikopatienten zugänglich macht.

Wie viele Tote durch Covid?

„Ich würde sagen, de facto verweigern wir Menschen den Zugang zu Impfungen“, sagte Cassidy. „Sie irren sich“, erwiderte Kennedy.

Senator Mark Warner (D-Va.) wollte wissen, ob Kennedy die Zahl von einer Million Covid-Toten in den USA akzeptiere. Dieser Wert wurde bereits im Mai 2022 laut Johns Hopkins University erreicht.

„Ich weiß nicht, wie viele gestorben sind“, sagte Kennedy und verwies auf angebliches „Datenchaos“ beim CDC. Warner zeigte sich fassungslos und fragte, ob Kennedy glaube, die Impfung habe überhaupt Todesfälle verhindert. „Ich möchte die Daten sehen und über die Daten sprechen“, sagte Kennedy.

Warner reagierte entsetzt: „Der Gesundheitsminister weiß nicht, wie viele Amerikaner an Covid gestorben sind, weiß nicht, ob die Impfung Leben gerettet hat – und Sie sitzen als Gesundheitsminister hier? Wie können Sie so unwissend sein?“