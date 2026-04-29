Triumph the Insult Comic Dog nimmt Pete Hegseth und Karoline Leavitt beim White House Correspondents‘ Dinner auseinander

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Obwohl das White House Correspondents‘ Dinner wegen eines Schützen vorzeitig abgebrochen wurde, liefen die Gäste beim alljährlichen Event am Samstagabend noch über den roten Teppich. „The Daily Show“ schickte Triumph the Insult Comic Dog als Korrespondenten, und die von Robert Smigel gespielte Figur nutzte die Gelegenheit, um alle zu zerlegen – von Pete Hegseth über Robert Kennedy Jr. bis hin zu Karoline Leavitt.

In dem Clip, der gestern Abend in „The Daily Show“ ausgestrahlt wurde, nimmt Triumph die Gäste und das Event selbst aufs Korn, das er als „alljährliches Treffen der Presse – oder, wie man sich heute Abend wehmütig erinnert: der Redefreiheit“ beschreibt.

Zuerst spricht Triumph mit einigen echten Nachrichtenkorrespondenten, darunter CNNs Sara Sidner und Fox News‘ Peter Doocy. „Was für ein Abend – keine Comedians“, sagt Triumph zu Doocy. „Wir brauchen keine Comedians. Wir haben einen Mentalist. Und glauben Sie, Trump wird ein paar Witze reißen – zum Beispiel, wie er den Iran-Krieg gewonnen hat und wie die Benzinpreise sinken?“

Gefrierfach und Eskortenpreise

Die meisten Leute, mit denen Triumph plaudert, reagieren gar nicht erst auf seine Witze – darunter Sean Duffy und Cheryl Hines. „Cheryl, was ist das Besondere an diesem Abend, abgesehen davon, dass es die einzige Promi-Party ist, zu der Sie noch eingeladen werden?“, fragt Triumph eine sichtlich entsetzte Hines. Ihr Mann RFK Jr. ignoriert Triumph demonstrativ, während dieser ruft: „Bobby, bitte Bobby! Darf ich meinen Bruder ein letztes Mal sehen? Er liegt in deinem Gefrierfach.“

Triumph witzelt außerdem über Hegseths Alkoholproblem, darüber, dass Leavitt keine Seele mehr besitze, und über Kash Patel und Kokain. „Man merkt, dass heute Abend einige der mächtigsten Menschen Washingtons hier sind – alle Escortservices haben auf Stoßzeitpreise umgestellt“, stichelt Triumph.

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Am Montagabend erschien Triumph in „The Daily Show“, um von seinen Erlebnissen bei dem Event zu berichten, das unterbrochen worden war, nachdem ein Schütze für Chaos gesorgt hatte. Donald und Melania Trump wurden hinter der Bühne im Ballsaal des Washington Hilton in Sicherheit gebracht und evakuiert; viele Journalisten schilderten anschließend, wie sie in Deckung gegangen waren.

Triumph bei Jon Stewart

„Hatten Sie Angst, erschossen zu werden?“, fragte Jon Stewart Triumph am Montag. „Ja“, antwortete Triumph. „Aber hauptsächlich, weil ich nicht wollte, dass RFK Jr. meinen Kadaver verspeist. So will man nicht abtreten, Jon.“