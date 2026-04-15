J. Coles Basketball-Karriere in China durch Visa-Probleme jäh beendet

J. Coles Zeit als professioneller Basketballspieler in China endete nach nur einem einzigen Spiel – wegen Visa-Problemen.

Der 1,90 Meter große Rapper, der zuvor bereits in Ligen in Ruanda und Toronto aktiv war, sollte in diesem Frühjahr mindestens drei Spiele für die Nanjing Monkey Kings bestreiten. Berufliche Verpflichtungen verzögerten jedoch die Ausstellung des erforderlichen Arbeitsvisums.

„Ich habe Nadeska, ‚Lost in Vegas‘ und dann Melo alles innerhalb einer Woche aufgezeichnet“, schrieb Cole in einem Blogbeitrag – gemeint sind Podcast-Auftritte bei Apple Musics Nadeska Alexis und Carmelo Anthony. „[Ich] musste danach sofort nach Hongkong reisen, um dort auf ein Visum zu warten, damit ich auf dem chinesischen Festland Basketball spielen konnte. Der Prozess für das Arbeitsvisum hat viel länger gedauert als erwartet, also konnte ich nur an einem Spiel teilnehmen, bevor ich wieder abreiste.“

„Bin ich verrückt????

Dennoch schätze er die Erfahrung und seine „richtig coolen“ Teamkollegen, so Cole. „Ich durfte 8 Minuten in einer der besten Ligen der Welt spielen, hatte ein paar gute Wurfmöglichkeiten, konnte aber keine davon verwandeln“, fügte er hinzu. „Mit ein paar mehr Spielen wären die Würfe vielleicht irgendwann gefallen!“

Außerdem zeigte er sich „überwältigt“ vom Empfang, den er in China erhalten hatte, und erklärte, er habe nicht „gewusst, dass so viele Menschen in China meine Musik hören. Danke an alle, die aufgetaucht sind und ein Album zum Signieren mitgebracht haben.“

In den vergangenen Jahren ist der 41-Jährige zu dem Sport zurückgekehrt, den er schon in der High School gespielt hatte. 2021 und 2022 bestritt er jeweils einige Spiele für die Rwanda Patriots in der Basketball Africa League sowie für die Scarborough Shooting Stars aus der Canadian Elite Basketball League in Toronto.

Eine mögliche Rückkehr zu den Nanjing Monkey Kings deutete er an, sobald seine The-Fall-Off-World-Tour abgeschlossen ist. „Ich habe dem Team gesagt, dass ich, wenn ich in Form bleibe, bereit wäre, nächstes Jahr eine längere Saison zu spielen“, schrieb Cole. „Bin ich verrückt???? Wir werden sehen. DREAMER.“