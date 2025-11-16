Report: Nitazene sind schlimmer als Fentanyl und Heroin

Während die Gefahren von Fentanyl seit Jahren die Schlagzeilen dominieren, steigt die Zahl der Todesfälle durch eine andere Klasse extrem potenter synthetischer Opioide namens „Nitazine“ stetig an. Jahrzehntelang war das Wissen über Nitazine – auch Benzimidazol-Opioide genannt – auf Forschende der Opioidpharmakologie beschränkt. Das änderte sich 2019, als die Drogen zuerst in Europa, dann in den USA auf dem illegalen Drogenmarkt auftauchten.

Sie begannen in acht Ländern und hatten sich bis 2022 auf 19 verbreitet. Laut dem World Drug Report 2025 des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung steigt die Präsenz von Nitazinen auf dem illegalen Drogenmarkt seit fünf Jahren und stellt eine wachsende Bedrohung der öffentlichen Gesundheit dar. Doch es ist unklar, wie Nitazine überhaupt in die weltweite Drogenversorgung gelangten, da es nie eine öffentliche Nachfrage nach ihnen gab.

Der größte Sorgepunkt sind Nitazin-Überdosierungen. Das liegt teilweise daran, dass Isotonitazen – das am häufigsten vorkommende Nitazin, auch „ISO“ genannt – fünf- bis neunmal stärker ist als Fentanyl, das selbst generell 25- bis 50-mal stärker ist als Heroin, das ungefähr doppelt so stark ist wie Morphin. Das bedeutet: Weniger als 2 mg ISO – die Spitze eines Bleistifts oder ein paar Sandkörner – können tödlich sein, sagt Brian Townsend, pensionierter leitender Spezialagent der Drug Enforcement Administration (DEA) und Gründer von Only 2mg Inc., einer gemeinnützigen Organisation, die sich mit Fentanyl und anderen neuen illegalen Substanzen befasst.

Derzeit gibt es nur begrenzte Daten zu Nitazin-Todesfällen in den USA. Das Nächste sind zwei Studien – beide liefern jedoch keine genauen Schätzungen des globalen Ausmaßes und sind wahrscheinlich Untererfassungen der Nitazin-Überdosierungen auf dem amerikanischen Kontinent. Die erste Studie zeigte, dass Nitazine zwischen 2020 und 2021 in mindestens 200 Überdosungstodesfällen in Europa und Nordamerika eine Rolle spielten. Die zweite fand 93 Todesfälle im Jahr 2022 aus acht Fallberichten, hauptsächlich aus den USA.

Hier ist, was man über Nitazine wissen muss, warum sie sich ausbreiten und welche Auswirkungen sie auf die öffentliche Gesundheit haben.

Was sind Nitazine?

Nitazine sind eine Klasse potenter synthetischer Opioide, die in den 1950ern als Alternative zu Morphin entwickelt wurden, aber nie für medizinische Zwecke zugelassen wurden, weil sie ein hohes Überdosisrisiko bergen, sagt Townsend. Fentanyl wurde zur gleichen Zeit entwickelt.

„Sie sind nicht verwandt mit aus Morphin oder Fentanyl abgeleiteten Opioiden, wirken aber ähnlich, indem sie an Opioidrezeptoren binden und Effekte wie Schmerzlinderung, Euphorie, Sedierung, Atemdepression sowie Überdosierung und Tod verursachen“, sagt Ryan Marino, MD, Toxikologe und Experte für Suchtmedizin an den University Hospitals in Cleveland.

Nitazine treten in vielen Formen auf, darunter Pillen, Pulver und Sprays – sowohl in „reiner“ Form als auch gemischt mit anderen Drogen wie Heroin, Fentanyl und Benzodiazepinen. Sie können intravenös, intranasal, oral, sublingual und durch Inhalation (Vaping) aufgenommen werden.

Nitazine wirken, indem sie an Opioidrezeptoren binden und Schmerzen stoppen oder deren Intensität reduzieren – genauso wie Heroin, Fentanyl oder andere Opioide, erklärt Townsend. „Das Problem ist, dass sie extrem stark sind und den Teil des Gehirns verlangsamen, der Ihnen sagt, dass Sie atmen sollen“, sagt er. „Das verursacht Atemdepression. Wir nennen das manchmal den ‚schläfrigen Tod‘.“

In den USA wurden Clonitazen und Etonitazen – zwei Arten von Nitazinen – im ursprünglichen Controlled Substances Act von 1971 als Schedule-1-Drogen eingestuft, mit hohem Missbrauchspotential und ohne anerkannte medizinische Verwendung. 2020 klassifizierte die DEA Isotonitazen als Schedule-1-Substanz, und seither wurden sieben weitere Nitazine ähnlich eingestuft.

Obwohl sie illegal sind, ist die Durchsetzung schwierig. „Die Chemikalien, aus denen Nitazine bestehen, sind relativ günstig, leicht zugänglich und billig herzustellen, wodurch sie weltweit verbreiteter werden“, sagt Jessica Steinman, Chief Clinical Officer bei No Matter What Recovery in Los Angeles.

Es ist auch schwierig, genaue Zahlen über das Ausmaß zu bekommen, weil Nitazine kaum zuverlässig nachweisbar sind. „Standard-Fentanyl-Teststreifen erkennen keine Nitazine, und die meisten toxikologischen Krankenhauspanels umfassen sie nicht – Überdosierungen werden falsch zugeordnet und Todesfälle untererfasst“, sagt Jason Bernstein, LMFT, Clinical Director bei Clear Behavioral Health. „Für Menschen mit Sucht ist das destabilisierend, weil Strategien zur Schadensminderung zusammenbrechen, wenn man nicht auf das Gefährlichste im Angebot testen kann.“

Laut Marino ist unklar, warum Nitazine überhaupt in die Drogenversorgung gelangten – Menschen suchen sie nicht aktiv, und es gab nie eine bekannte Nachfrage. „Sie könnten eine Reaktion auf Bemühungen sein, andere Opioide oder auch andere Drogen wie Benzodiazepine aus dem Verkehr zu ziehen“, sagt er. „In fast allen Fällen, in denen Nitazine gefunden werden, werden sie anderen Drogen, vor allem Fentanyl, beigemischt und nicht als Nitazine verkauft.“ Zwischen 2019 und 2023 wurden Nitazine in mindestens 4.300 polizeilichen Drogenbeschlagnahmungen in den USA entdeckt.

Obwohl wir kein vollständiges Bild über Nitazin-Todesfälle haben, wissen wir, dass sie überall in den USA auftreten. Eine Studie aus den Jahren 2022 und 2023 fand Nitazine in Abwasserproben aus Washington und Illinois. Das Ohio Department of Health meldete sieben nitazinbezogene Überdosungstodesfälle im Jahr 2020, gefolgt von durchschnittlich 57 Todesfällen in 2021 und 2022 sowie 77 in den ersten sechs Monaten 2023.

Während es 2019 in Tennessee keine Nitazin-Todesfälle gab, waren es 92 zwischen 2020 und 2023. Die meisten Überdosierungen beinhalteten auch Fentanyl. Zusätzlich meldete das Gesundheitsministerium von Pennsylvania mindestens 50 tödliche Überdosierungen seit 2020, mit einem Rekord von 29 Todesfällen im Jahr 2024.

Wie bei anderen Opioiden kann Naloxon eine Nitazin-Überdosierung rückgängig machen. Allerdings könnten aufgrund der Potenz mehrere Dosen erforderlich sein.

Laut Justin Gurland, einem Sozialarbeiter, der auf Sucht spezialisiert ist, gibt es keine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die Nitazine absichtlich sucht. „Das macht sie so gefährlich“, sagt er. „Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie sie einnehmen. Nitazine werden in Heroin, gefälschte Schmerzmittel und sogar Nicht-Opioid-Drogen gemischt und erreichen Menschen, die nie vorhatten, ein Opioid zu nehmen.“

Warum breiten sich Nitazine aus?

Nitazine werden zunehmend populärer, weil sie billig, stark und abhängig machend sind, sagt Townsend. „Sie sind günstig, also ‚strecken‘ Drogenhändler ihr Angebot, um mehr Geld zu machen“, erklärt er. „Sie sind stark, verstärken den Rausch, und viele, die mit Sucht kämpfen, suchen diesen stärkeren Rausch. Und sie machen abhängig – wiederkehrende Kunden bedeuten mehr Geld für diejenigen, die sie beimischen.“ Durch ihre Potenz „können die Dosen sehr klein sein, was den Transport und das Verstecken erleichtert“, sagt Steinman.

Viele Expertinnen und Experten glauben, dass Nitazin-Analoga den Freizeitmarkt erreichten, um Fentanyl-Analoga zu ersetzen, nachdem China und die USA breit angelegte Fentanyl-Analoga-Verbote eingeführt hatten, sagt Marthe M. Vandeputte, Forscherin an der Universität Gent.

Am 1. Juli 2025 führte China ein generisches Verbot ein, das Nitazin-Analoga ins Visier nimmt. „Damit wurden mit einer einzigen Regelung die meisten bekannten Nitazine in China illegal – und China ist das wichtigste Produktionsland“, sagt Vandeputte. „Wir erwarten, dass das große Auswirkungen auf den Markt neuer synthetischer Opioide haben wird, weil weniger neue Analoga auftauchen.“ Aber es könnten andere Klassen synthetischer Opioide erscheinen.

„Zusätzlich könnte das Taliban-Verbot des Schlafmohnanbaus von 2022 die Heroinversorgung in Europa und anderswo beeinflussen, was den Aufstieg synthetischer Opioide wie Nitazine weiter befeuern könnte“, sagt sie.

Warum sind Nitazine so besorgniserregend?

Mehr als 20 verschiedene Nitazin-Varianten sind seit 2019 aufgetaucht, und ständig erscheinen neue. „Sobald eine Verbindung eingestuft wird, verändern Hersteller das Molekül leicht, sodass es technisch noch nicht illegal ist“, sagt Bernstein. „Was in Heroin begann, hat sich auf Stimulanzien, Depressiva und gefälschte Medikamente ausgeweitet. Wer heute irgendeine Straßendroge kauft, ist potenziell gefährdet.“

Für Luke Archibald, MD, Leiter der Suchtpsychiatrie am Dartmouth Hitchcock Medical Center, sind die vielen Unbekannten besorgniserregend – besonders weil Nitazine aus chemischen Gruppen mit potenziell unterschiedlichen Eigenschaften bestehen, etwa variierender Potenz und unterschiedlicher Reaktion auf Naloxon. „Es ist beunruhigend, nicht zu wissen, was in einer bestimmten Lieferung enthalten sein könnte, und es gibt Berichte über Nitazine in gefälschten Pillen, die als andere Substanzen verkauft werden – eingenommen von Menschen ohne Opioiderfahrung“, sagt er.

Auch die Potenz ist alarmierend. „Schon eine Spur – ein Punkt, der auf die Spitze einer Nadel passt – kann die Atmung verlangsamen oder stoppen“, sagt Gurland. „Der Unterschied zwischen einer Dosis und einer tödlichen Überdosis kann mikroskopisch sein.“

Laut Gurland ist das größte Problem, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass sie Nitazine einnehmen – sie tauchen in gefälschten Pillen, Pulvern, „Oxycodon“-Imitaten, Heroin und sogar Nicht-Opioiden auf. „Für Menschen, die mit Sucht leben, macht diese Unvorhersehbarkeit jeden Konsum potenziell tödlich. Es geht nicht nur um Potenz – es geht um Unsichtbarkeit“, sagt er. „Sie sind schwer nachzuweisen, und Labore testen oft nicht darauf. Deshalb gelten sie als nächste Welle der synthetischen Opioidkrise.“

Wie Fentanyl entwickeln sich Nitazine schnell zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit. „Diese Kombination aus Stärke und Tarnung macht sie so gefährlich“, sagt Gurland. „Menschen wissen nicht, was sie einnehmen, Ersthelfer wissen nicht, womit sie es zu tun haben, und Standard-Drogentests übersehen sie oft. So breitet sich ein unsichtbares Risiko in ohnehin belasteten Gemeinden aus.“